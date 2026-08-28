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“Гадзета дело Спорт”: Помните ли Хулио Веласкес?

  • 28 авг 2026 | 19:11
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След изтеглянето на жребия за основната фаза на Лига Европа се разбра, че един от съперниците на Левски ще е Милан, а битката ще е в София. Авторитетният “Гадзета дело Спорт” публикува визитки на всички отбори, срещу които “росонерите” ще се изправят. В материала за Левски акцентът е върху Хулио Веласкес, който е бивш треньор на Удинезе.

“Вдигнете ръка, ако помните Хулио Веласкес. Да, той, относително непознатият испанец, на когото семейство Поцо гласува доверие (макар и само за няколко месеца) и той бе на пейката през сезон 2018/2019. Той бе човекът, който представи един Родриго Де Пол на елитния футбол. Резултатът? Уволнен през ноември след само 12 мача, в които тимът записа 7 загуби, 3 равенства и само две победи. От тогава роденият в Саламанка треньор пътува много, мина през Португалия (Витория Сетубал и Маритимо), Испания (Алавес и Сарагоса) и Нидерландия (Фортуна Ситард)”, пише “Гадзета”

“Той обаче намери своята “Америка” в България, където води Левски от 2025 г. и успя да изведе тима до титла, която убягва на “сините” от 17 години. Той постигна това, въпреки че клубът изхарчи далеч по-малко от по-богатите си съперници Лудогорец и ЦСКА. След като не успя да влезе в основната фаза на Шампионската лига след загуба в плейофите от АЕК Атина, Левски ще трябва да се задоволи с Лига Европа. През 2006 г. българите стигнаха до четвъртфиналите на тогава Купата на УЕФА, като отпадна от Шалке. До днес това си остава най-доброто постижение на софиянци в евротурнирите. Сега те разчитат на таланта на бразилците Майкон, Евертон и Рейналдо, за да преживее отново славни моменти”, допълва италианският всекидневник.

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