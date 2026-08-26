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Левски трябва да направи последната крачка - на живо от Атина преди сблъсъка с АЕК и Филип Кръстев, Марин Петков и Илиян Стефанов
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  3. 11-те на АЕК и Левски, Веласкес пуска състава от София

11-те на АЕК и Левски, Веласкес пуска състава от София

  • 26 авг 2026 | 20:46
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11-те на АЕК и Левски, Веласкес пуска състава от София
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Слушай на живо: AEK - Левски

Станаха ясни стартовите състави на АЕК и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата в най-комерсиалния европейски клубен турнир започва в 22:00 часа на стадион "Света София", познат още и като "АЕК Арена" с първия сигнал на Клеман Тюрпен.

Наставникът на "сините" Хулио Веласкес пуска абсолютно същия състав, който започна и преди седмица в София. На вратата е Светослав Вуцов и пред него Алекс Сентейес, Никола Серафимов, Кристиан Димитров и Алдаир. В халфовата линия ще са Майкон, Мехди Мубарик и Сержиньо. По фланговете ще са Армстронг Око-Флекс и Евертон Бала, а на върха на атаката е Рейналдо.

Стартови състави:

АЕК: 1. Стракоша, 12. Рота, 2. Мукуди, 44. Релвас, 3. Пилиос, 14. Маер, 18. Марин, 6. Кайринен, 11. Койта, 25. Варга, 9. Йович

Левски: 92. Вуцов, 20. Сентейес, 31. Серафимов, 50. Димитров, 21. Алдаир, 3. Майкон, 19. Мубарик, 35. Сержиньо, 17. Бала, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо

Стадион: "Света София", Атина
Главен съдия: Клеман Тюрпен

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