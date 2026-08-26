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Задържаха шестима българи в Гърция преди мача с АЕК

  • 26 авг 2026 | 16:11
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Слушай на живо: AEK - Левски

Шестима българи са били задържани в Гърция за притежание на ножове преди днешния двубой между АЕК и Левски, съобщават медиите в южната ни съседка. Арестите са направени при проверка на две коли на пунктове за тол такси по магистралите в страната.

"Гръцката полиция извършва щателни проверки на превозни средства, пътуващи към областта Атика, в очакване на футболния сблъсък между АЕК и Левски София от предварителните кръгове на Шампионската лига тази вечер.

В рамките на тези превантивни мерки властите са извършили шест ареста на пунктовете за пътни такси в Афиднес и Елевсина", се казва в комюникето.

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Според официална информация от гръцката полиция, при проверка на тол пункта в Афиднес е спрян лек автомобил, в който са пътували четирима български граждани. При претърсването на превозното средство са открити и иззети два сгъваеми ножа.

По същото време на тол пункта в Елевсина е проверен друг лек автомобил с двама български граждани. В него също е намерен и конфискуван нож.

Шестимата българи са отведени в Поддирекцията за борба с организираното спортно насилие към Дирекцията за борба с организираната престъпност. Срещу тях се образува досъдебно производство за нарушения на закона за оръжията и спортното законодателство.

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