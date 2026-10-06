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Съставите на Англия и Чехия, четири промени за Тухел и седем за Дения

  • 6 окт 2026 | 20:40
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Съставите на Англия и Чехия, четири промени за Тухел и седем за Дения

Англия приема Чехия на "Уембли" в последния двубой за двата отбора в Лигата на нациите по време на настоящия прозорец за международни мачове. "Трите лъва" са на второ място в група А3, след като на старта загубиха от Испания, след което победиха последователно като гост Чехия и Хърватия. Особено впечатляващ бе успехът в Риека, който бе с разгромен резултат - 7:0.

Чехите са на последно място в групата, като все още нямат нито една точка в актива си. Като включим и мачовете от Световното първенство, отборът е без победа в шест поредни срещи. Ако и днес отстъпи, Чехия за първи път в историята си ще запише пет поредни загуби.

Томас Тухел е направил четири промени в своя състав. Трент Александър-Арнолд започва като титулярния на десния бек, след като бе така и в предишния мач срещу Чехия, в който той се отчете и с асистенция. Джаръл Куанса, който бе отдясно на защитата в срещата с Хърватия, ще действа като централен защитник за сметка на Езри Конса, който отпадна заради контузия. Майлс Люис-Скели влиза в халфовата линия на мястото на Алекс Скот, който също е контузен. Еберечи Езе започва като ляво крило вместо Антъни Гордън. Морган Роджърс е на другия фланг за сметка на Букайо Сака. Хари Кейн излиза за своя мач №125 с националната фланелка, с което изравнява рекорда на Питър Шилтън.

Санти Дения също е променил много състава си, като е извършил седем корекции. Вратарят Лукаш Хорничек, защитниците Робин Хранац, Владимир Цоуфал и Мартин Витек, халфовете Павел Шулц и Михал Садилек и нападателят Раян Надери влизат в титулярния състав на гостите.

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Снимки: Imago

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