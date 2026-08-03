Помощ от приятел: Инфантино молел Тръмп за подкрепа, търсел го многократно

Очевидно тежките дни за президента на ФИФА Джани Инфантино тепърва предстоят. На фона на унищожителните критики към него и все повечето призиви за оставка, швейцарецът е решил да потърси помощ от може би най-влиятелния си приятел - президентa на САЩ Доналд Тръмп.

Според ексклузивната информация на американското консервативно издание "Ню Йорк Пост", Инфантино се надява администрацията на Тръмп да му помогне да остане начело на организацията и е планирал частни разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Добре известни са добрите отношения на швейцареца с президента на САЩ и той не иска да пропусне възможността да потърси подкрепа.

Under-fire FIFA boss Gianni Infantino begs Trump White House to save his job, set for talks with Marco Rubio: sources https://t.co/gSLvEYBSE2 pic.twitter.com/Adch0xe2vo — New York Post (@nypost) August 3, 2026

Въпреки че Джани Инфантино наглед изглеждаше спокоен за бъдещето си, в понеделник от Съединените щати пристигнаха новини, които сочат друго. Силните и многобройни критики, които висшият ръководител на ФИФА получи заради опита си да приватизира Световното първенство с цел лично обогатяване (което не е единственият скандал около него това лято), са се отразили толкова зле, че неговото оставане на поста вече не е сигурно.

Два източника, запознати със случая, потвърдиха, че Инфантино е искал да проведе разговор с Рубио още този понеделник. „Той искаше да се свърже онлайн със секретаря, за да обсъдят как футболът може да бъде средство за културно влияние и "мека сила" на САЩ. Но всички знаем, че става въпрос за запазване на работни места. В момента не става дума за нищо друго“, казва източник, до който „Ню Йорк Пост“ е получил достъп.

🚨 Gianni Infantino is set to hold a meeting with senior figures in the Trump administration as he seeks support to continue at FIFA.



Infantino has already been calling federations for public support as pressure grows for him to resign. pic.twitter.com/mtCXKMGcEi — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026

Вторият източник на изданието твърди, че Инфантино се чувства „изолиран“ заради вълната от негативно медийно отразяване и че „търси важни съюзници, които да му окажат публична подкрепа“. „Пост“ също така е научил, че 56-годишният Инфантино многократно и безуспешно се е опитвал да се свърже по телефона с Тръмп, след като планът му да продаде търговските активи на играта на частни инвеститори се провали с гръм и трясък след изключително негативните реакции, най-вече от УЕФА и КОНКАКАФ.

Всичко това предизвика и открит бунт срещу неговото ръководство в базираната в Цюрих организация с нестопанска цел. Един от ръководителите във ФИФА дори е заявил пред изданието, че служители искат да отстранят Инфантино от най-високия пост в рамките на движение, наречено „Проект Убий Чудовището“.

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Любопитното е, че проваленият план на Инфантино предвиждаше създаването на ново дъщерно дружество, наречено „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“, което да управлява новия бизнес. „Трайв Кепитъл“, частен инвестиционен фонд, управляван от Джош Къшнър, по-малкия брат на зетя на президента Тръмп – Джаред, щеше да придобие 20% дял в предприятието за малко над 4 милиарда долара. Очевидно обаче това вече няма как да се случи.

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