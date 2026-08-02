Как на футболния свят му дойде до гуша от Инфантино и каква щеше да е заплатата му, ако планът му се бе реализирал

"Таймс" и журналистът Мартин Зиглер, които бяха едни от първите, разкрили плана на Джани Инфантино за продажба на дял от правата за Световното първенство на частни инвеститори, публикуваха нова унищожителна статия за президента на ФИФА. В нея са публикувани подробности около неосъществения проект на силния човек във световната футболна централа, кога и как се е зародил той и хронологията около действията на Инфантино, които постепенно вбесиха огромна част от футболния свят.

How Gianni Infantino engineered World Cup to sell his doomed plan



From President Trump’s peace prize to the Folarin Balogun saga, the US tournament was the perfect opportunity for Fifa president to impress investors



✍️ @martynziegler

https://t.co/3fgxdiNckf — Times Sport (@TimesSport) August 1, 2026

И не на последно място - каква гигантска заплата заплата е щял да получава президентът на ФИФА, ако щенията му се бяха осъществили. Според статията, Инфантино е щял да прибира астрономическата сума от 30 милиона долара годишно.

"През ноември Кристиано Роналдо присъства на бляскава галавечеря в Белия дом като гост на президента на САЩ Доналд Тръмп, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Суперзвездата публикува селфи в Instagram от вечерята, а зад него в кадър попаднаха Илон Мъск, ръководителят на отдела за изкуствен интелект на Тръмп Дейвид Сакс, американският министър на търговията Хауърд Лътник и годеницата на Роналдо Джорджина Родригес. На заден план беше Инфантино, вече редовен посетител на Белия дом, който изглеждаше възхитен да бъде в такава компания.

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На следващата седмица ФИФА обяви, че два от трите мача наказание на Роналдо за грубо поведение по време на мача на Португалия срещу Ейре са отменени от дисциплинарната комисия на ФИФА. Това беше безпрецедентен ход, който означаваше, че той ще може да играе в първите два мача от Световното първенство, които се очакваше да пропусне.

ФИФА така и не публикува писмените мотиви за решението си. Подозрението беше, че 56-годишният Инфантино е размахал своята „вълшебна пръчица“, за да гарантира, че една от звездните атракции ще играе в турнира от самото начало. Точно както беше вкарал отбора на Лионел Меси - Интер Маями, в първото Световно клубно първенство без никакъв квалификационен процес.

Това, което сега знаем, е, че Инфантино вече е бил дълбоко въвлечен в строго секретни дискусии с Джошуа Къшнър, милиардер и рисков капиталист, който е брат на Джаред Къшнър – зет на Тръмп и дългогодишен съюзник на президента на ФИФА. Темата на тези разговори е била Къшнър да закупи дял от Световното първенство и други турнири на ФИФА и да ги комерсиализира до краен предел.

💰 The Times: Este es el astronómico salario que Infantino pensaba cobrarhttps://t.co/lyP0jGlK8E — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 2, 2026

Въпреки това решението за Роналдо беше нещо, което Инфантино можеше да включи във виртуална брошура за частни инвеститори. Простото послание беше, че търговският успех на Световното първенство ще надделее над такива дребни въпроси като стандартните дисциплинарни санкции. Две седмици по-късно Инфантино се върна във Вашингтон, подмазвайки се, докато връчваше на Тръмп новоучредената "Награда за мир" на ФИФА, създадена с единствената цел да се хареса още повече на американския президент.

ФИФА също така обяви, че ще има триминутни почивки за хидратация във всеки мач от Световното първенство по средата на всяко полувреме – потенциал за бъдещи спонсорства и телевизионна реклама. Беше обявено и шоу на полувремето на финала в стил „Супербоул“, което напълно пренебрегва собствените правила на ФИФА, ограничаващи почивките между полувремената до 15 минути.

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По това време критиките относно растящите цени на билетите за Световното първенство поради динамичното ценообразуване вече се засилваха. Освен някои козметични мерки, Инфантино не предприе никакви действия. Тези цени продължиха да се покачват, а с тях и прогнозите на ФИФА за приходите – още една атракция за потенциалните инвеститори.

Месец преди началото на Световното първенство се появи още един плюс за плана за разпродажба: публичният инвестиционен фонд (ПИФ) на Саудитска Арабия, задължен на Инфантино за това, че им осигури домакинството на Световното първенство през 2034 г., обяви изгодна спонсорска сделка за турнира.

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Дори след началото на турнира, само малък кръг от доверени лица бяха посветени в тайната схема, но Инфантино започна да издава какво му е наум. „След 2031 г. можем да изкараме сериозни пари тук“, казал той на свой сътрудник, визирайки датата, на която предвиждал да приключи президентският му мандат. Когато на шега го попитали дали заплатата му от 6 милиона долара (около 4,4 милиона паунда) е достатъчна, Инфантино отговорил: „Не, говоря за сериозна сума“.

На две трети от турнира Инфантино се сблъска с нова дисциплинарна дилема. Тръмп се обадил, за да протестира срещу наказанието на звездата на САЩ Фоларин Балогун за осминафиналния сблъсък срещу Белгия, след като нападателят получи червен картон при победата над Босна и Херцеговина. Председателят на дисциплинарната комисия на ФИФА, Мохамад Ал Камали от Обединените арабски емирства, сам разгледа случая и отмени наказанието – решение, невиждано досега на Световно първенство.

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Високопоставен вътрешен източник от ФИФА заяви пред „Сънди Таймс“, че е „нелепо дори да се мисли“, че Инфантино не е участвал в решението, и че служителите в дисциплинарния отдел са били ужасени от случилото се. Инфантино публично настоя, че няма участие в аферата „Балогун“. И все пак това послужи на целта: да покаже на потенциалните си бъдещи господари какво може да се постигне, за да стане Световното първенство по-продаваемо.

Първоначално Инфантино е планирал да обяви схемата си за разпродажба и създаването на „ФИФА Форуърд Ентърпрайсис“ (ФФЕ) на закуска в нюйоркския хотел „Уолдорф Астория“ за президентите на националните асоциации в навечерието на финала на Световното първенство, но е било решено, че моментът не е подходящ. Някои твърдят, че е бил разтърсен от огромния разрив с УЕФА заради случая „Балогун“.

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Първоначално е било предвидено Джани Инфантино да бъде председател на новото предприятие, а източници, запознати със схемата, твърдят, че намерението е било той да стане главен изпълнителен директор или комисар след края на президентския си мандат. Основната заплата, преди каквито и да било бонуси, е трябвало да бъде 30 милиона долара годишно. От ФИФА настояват, че тази идея никога не е била обсъждана.

Перспективата за такова богатство трябва да е била почти невъобразима за човек, който често говори за скромния си произход. Родителите на Инфантино са италиански имигранти в Швейцария, които са работили на нископлатени длъжности в железниците. Президентът на ФИФА и преди е разказвал подробно за враждебността и ксенофобията, които е изпитвал, и как движещата го амбиция и талантът му за езици – той говори седем – са му помогнали да преодолее трудностите и да спечели място за следване на право в университета във Фрибур.

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Той първо работи за Международния център за спортни изследвания (СИЕС) в Нюшател, преди да се присъедини към правния отдел на УЕФА, където развива политическите си инстинкти и се издига до поста генерален секретар. Инфантино се оказва на точното място в точното време през 2016 г., когато Европа търси жизнеспособен кандидат за президентския пост във ФИФА, след като президентът на УЕФА, Мишел Платини, е замесен в скандал. Това обаче е избор, за който Европа често е имала повод да съжалява.

Обещанията на Инфантино за прозрачност и добро управление изглежда остават на заден план, докато той преследва повече пари и повече власт за ФИФА. Собствената му заплата също нараства рязко и той започва да търси благоволението на онези, които смята, че ще подкрепят плановете му за разширяване, особено Саудитска Арабия и Мароко. Скоро той демонстрира и любовта си да бъде в компанията на известни играчи, звезди и световни лидери. Профилът му в Инстаграм – за който се грижи служител, който го следва навсякъде и прави снимки – е изпълнен предимно с такива срещи.

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Хора, работили с Инфантино, казват, че той сякаш вярва, че трябва да се радва на подобен звезден начин на живот. Исканията за сигурност от страна на ФИФА за нейния президент само подсилват този имидж: през април канадската полиция отхвърли молба да му предостави същите транспортни привилегии, които обикновено са запазени за президента на САЩ и са само едно ниво под тези на папата.

Източници твърдят, че той е осигурил спонсорската сделка на ФИФА с „Qatar Airways" да включва и елемент в натура за частен самолет, който той използва за по-голямата част от пътуванията си – разход, който никога не се появява в отчетите на ФИФА. Този частен самолет му позволяваше често да гледа по два мача на ден по време на Световното първенство, въпреки значителните разстояния между някои от градовете домакини. По стадионите обаче популярността му започва да спада и той често е освиркван, когато неизбежно се появява на големите екрани.

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В последните дни на турнира Инфантино даде да се разбере, че ФИФА „определено“ ще обмисли разширяването на състезанието, което за мнозина вече беше раздуто до 48 отбора, до 64. За някои това беше поредната ябълка в райската градина на Световното първенство, с която да се изкушат частни инвеститори.

Но след решението за Роналдо, фарса с наградата за мир, прекалено високите цени на билетите, почивките за хидратация и скандала с Балогун, на футболния свят му дойде до гуша. Продажбата на Световното първенство беше отхвърлена. Сега изглежда е само въпрос на време преди Инфантино да последва същата траектория и дните му на общуване с богатите и влиятелните, летене с частни самолети и придвижване през трафика с полицейски ескорти да приключат рязко".



Мартин Зиглер, "Таймс"

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