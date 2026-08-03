ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

ЦСКА ще срещне носителя на Купата на Гърция ОФИ Крит, ако преодолее Макаби Тел Авив в Лига Европа. Това отреди жребият в Нион днес. Така отборът на Христо Янев ще спори с тима от Ираклион за влизане в основната фаза на турнира, ако се справи преди това с израелците. Първата среща на о. Крит е насрочена за 20 август, а реваншът е след седмица – в София или Батуми.

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В началото на новия век в ОФИ игра големият любимец на агитката на ЦСКА – Методи Деянов, както и бившият наставник на тима Александър Томаш. Българският национал Даниел Наумов пък имаше кратък период при гърците преди да облече фланелката на Ботев (Пловдив).

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ОФИ Крит е отстранявал български отбор в евротурнирите. През есента на 1987 г. островитяните елиминират Левски от надпреварата за КНК. Въпреки че в тима на "сините" личат имената на Наско Сираков, Емил Спасов, Божидар Искренов, Николай Илиев, Емил Велев, Георги Йорданов – Ламята, Стефан Колев, Красимир Коев и Петър Курдов, гърците продължават напред след общ резултат 3:2 в тяхна полза.

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