Флик по темата за нов централен нападател: Знаем, че трябва да направим нещо, но ще се наложи да изчакаме

Треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира темата с евентуалното привличането на нов централен нападател. Каталунците все още нямат заместник на Роберт Левандовски, а офертата им за Хулиан Алварес бе отхвърлена от Атлетико Мадрид. Флик призна, че е наясно, че клубът трябва да направи нещо в тази посока, но има пълното доверие на спортния директор Деко, като привличането на нов нападател зависи и от това дали Феран Торес ще остане на “Камп Ноу”.

Барселона трябваше да играе днес контрола с Престън, която пропадна заради това, че английският клуб не разполага с достатъчно играчи. Заради това Флик организира тренировъчен мач, разделяйки състава си на два отбора, които играха три полувремена от по 20 минути. С това лагера на каталунците в Англия приключи. След двубоя Флик говори пред медиите.

Куриоз: контрола на Барселона в Англия пропадна поради недостатъчно съперникови играчи

“Трябва да почакаме. Имам пълно доверие на Деко. Знаем, че трябва да направим нещо в тази посока. Това зависи и от Феран. Ще видим какво ще се случи. Дали можем да играем с фалшива деветка? Това зависи от модела, който ще използваме. Ламин Ямал игра няколко мача в тази роля, но фокусът ни е да играе като №7. Ще видим. Гордън и Адейеми също могат да играят на върха на атаката, както и по двата фланга. Имаме много опции”, заяви германецът.

Флик добави, че не вижда необходимост Барселона да привлича нов халф заради контузията на Френки де Йонг, защото разполага с достатъчно играчи в тази зона.

“Винаги мислим за подобряването на отборa. Но засега мисля, че имаме много полузащитници. Ще видим какво ще се случи през следващите няколко седмици”.

🚨🔵🔴 Hansi Flick on new striker: “We have to wait: I have a lot of confidence in Deco. We know we have to do something”.



“It also depends on Ferrán Torres, we’ll see”. 👀 pic.twitter.com/wpvaeMopDm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

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