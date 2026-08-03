УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

УЕФА е заплашила Джани Инфантино със съдебни действия заради проваления му план за продажба на Световното първенство на частни инвеститори. В резултат на това президентът на ФИФА е бил предупреден да не унищожава документи, свързани с проекта.

В събота президентът на ФИФА беше принуден да се откаже от изключително противоречивото си предложение за продажба на дялове от турнира на група, водена от Джош Кушнър, брат на зетя на Доналд Тръмп – Джаред. Това се случи след мащабен бунт от страна на футболния свят.

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Този развой на събитията засили натиска върху Инфантино, като впоследствие УЕФА обяви, че е загубила доверие в италианско-швейцарския администратор.

Европейската футболна централа по-рано оглави бунта, като в четвъртък обяви, че нейните 55 страни членки ще бойкотират Световното първенство, ако плановете не бъдат прекратени.

Сега, според „Дъ Телеграф“, УЕФА е заплашила да заведе дело заради схемата, известна като „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“ (ФФЕ), в писмо, изпратено до Инфантино в петък.

В доклада се добавя, че УЕФА е писала също до Кушнър, Грег Мафей, „Джей Пи Морган“ и „ОупънИкономикс“, като е заявила, че „активно обмисля правни действия, арбитраж и/или регулаторни жалби“ в резултат на проваленото предложение.

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Както съобщава „Дъ Телеграф“, в писмото до Инфантино се казва:

„С настоящото УЕФА официално уведомява, че активно обмисля правни действия, арбитраж и/или регулаторни жалби (наричани заедно „производства“), произтичащи от и във връзка с плана ФФЕ, предложен от ФИФА, и всички свързани с него въпроси, описани по-долу. От Вас и ФИФА се изисква да предприемете незабавни стъпки за идентифициране, локализиране и запазване на всички документи и електронно съхранявана информация, описани в това известие, които са във Ваше или на ФИФА притежание, попечителство или контрол.“

УЕФА продължава, като предупреждава ФИФА, че „всяко унищожаване, изтриване, промяна, укриване или загуба на съответните материали“ след получаването на писмото „може да представлява унищожаване на доказателства“.

Централата отказва да изключи по-нататъшни действия, ако някое от гореспоменатите действия се осъществи.

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В писмото се настоява също така ФИФА да гарантира, че определени лица, включително Инфантино, Арсен Венгер (ръководител на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА), генералният секретар Матиас Графстрьом и Кевин Ламур (главен оперативен директор на ФИФА), „специално ще запазят всички такива материали, които са в тяхно притежание“.

Очакваше се Кушнър да оглави предложената инвеститорска група чрез своя фонд „Трайв Етърнал“, докато Мафей, който е дарител на Тръмп, също трябваше да участва. Съобщава се, че „Джей Пи Морган“ и „ОупънИкономикс“ са участвали в търсенето на инвеститори.

В събота, обявявайки отказа от плановете си, Инфантино заяви: „Проектът „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“ имаше за цел да осигури основа за по-нататъшно укрепване на нашите асоциации членки на ФИФА и на нашия спорт в световен мащаб, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима. И още повече, както казахме от самото начало, това да се направи само ако мнозинството от асоциациите членки на ФИФА го подкрепят и винаги при условие на консултация с тях, със Съвета на ФИФА, конфедерациите и по-широк кръг заинтересовани страни.“

Той продължи: „След като изслушах внимателно всички мнения, стана ясно, че проектът е създал разделения от такъв характер, че независимо от нивото на подкрепа, те вече не са в интерес на целта, поставена на първо място. Нашата цел винаги е била и винаги ще бъде да обединяваме и подобряваме. В резултат на това това предложение няма да продължи. Занапред намерението ми е да събера отново всички заинтересовани страни през следващите дни и седмици в духа на общия интерес към нашата игра и с цел да продължим да развиваме футбола навсякъде, и по-специално в онези страни, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа.“

Изявлението бележи неудобен обрат за Инфантино, като се има предвид, че то дойде по-малко от 24 часа, след като той се опита да изясни плановете си и обвини медиите, че са ги изтълкували погрешно.

Предстои да се види какво ще се случи с президента на ФИФА, тъй като преди това се очакваше Инфантино да се кандидатира без конкуренция на изборите на управляващия орган през следващия март. Това може да се промени сега, като страните членки на ФИФА биха могли да инициират вот на недоверие за отстраняването на Инфантино. Прагът за започване на процедурата е 46 асоциации членки на ФИФА. За сравнение, УЕФА има 55 членове.

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