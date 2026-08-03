Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан отхвърли оферта на Фенербахче за Леао

Милан отхвърли оферта на Фенербахче за Леао

  • 3 авг 2026 | 15:35
  • 238
  • 0
Милан отхвърли оферта на Фенербахче за Леао

От Милан са отказали предложението на Фенербахче за привличането на крилото Рафаел Леао, съобщава Фабрицио Романо.

Офертата на турския гранд е била за наем с опция за закупуване в размер на 40 млн. евро. В Милан обаче нямат никакво намерение да преотстъпват португалския национал, като биха приели само постоянен трансфер или наем със задължителна опция за закупуване. Освен това клубът държи да получи поне 50 млн. евро за своята звезда. Все пак преговорите продължават, като е възможно “фенерите” да отправят ново предложение.

Междувременно, според “Скай Спорт” нарастват шансовете Леао в крайна сметка да остане на “Джузепе Меаца” и през новия сезон въпреки желанието и на двете страни за раздяла. Причината е, че засега липсват оферти от други клубове, а трансферният прозорец затваря след по-малко от месец.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

  • 3 авг 2026 | 10:35
  • 4969
  • 0
Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

  • 3 авг 2026 | 10:15
  • 1311
  • 1
УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

  • 3 авг 2026 | 10:06
  • 1942
  • 0
Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

  • 3 авг 2026 | 09:50
  • 2073
  • 4
Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

  • 3 авг 2026 | 09:34
  • 4889
  • 1
Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

  • 3 авг 2026 | 07:32
  • 3609
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
  • 530
  • 0
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 30191
  • 130
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 22477
  • 35
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 2855
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 11538
  • 13
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 8890
  • 14