Милан отхвърли оферта на Фенербахче за Леао

От Милан са отказали предложението на Фенербахче за привличането на крилото Рафаел Леао, съобщава Фабрицио Романо.
Офертата на турския гранд е била за наем с опция за закупуване в размер на 40 млн. евро. В Милан обаче нямат никакво намерение да преотстъпват португалския национал, като биха приели само постоянен трансфер или наем със задължителна опция за закупуване. Освен това клубът държи да получи поне 50 млн. евро за своята звезда. Все пак преговорите продължават, като е възможно “фенерите” да отправят ново предложение.
Междувременно, според “Скай Спорт” нарастват шансовете Леао в крайна сметка да остане на “Джузепе Меаца” и през новия сезон въпреки желанието и на двете страни за раздяла. Причината е, че засега липсват оферти от други клубове, а трансферният прозорец затваря след по-малко от месец.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages