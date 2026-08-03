Сделка между Наполи и Шалке пропадна в последния момент

Трансферът на крилото Йеспер Линдстрьом от Наполи в Шалке 04 в крайна сметка няма да се осъществи, съобщават “Билд” и “Скай Германия”.

Двата клуба се бяха споразумели за наем с опция за закупуване в размер на 5 млн. евро, като 26-годишният играч дори премина медицински прегледи. От Наполи обаче са направили някои промени в устното споразумение, след което в Шалке са отказали да подпишат изпратените от неаполитанците документи. Така датският национал няма да заиграе в новака в Бундеслигата.

За Линдстрьом това щеше да е трето поредно преотстъпване, след като през последните два сезона игра под наем първо в Евертън, а след това и във Волфсбург. Наполи го привлече преди три години за 30 млн. евро от Айнтрахт (Франкфурт), но досега той има едва 587 игрови минути в 29 мача за тима, в които няма нито един голов принос.

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Снимки: Gettyimages