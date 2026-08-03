Антоан Семеньо: Стилът на Мареска е музика за ушите ми

Нападателят на Манчестър Сити Антоан Семеньо определи стила на новия мениджър Енцо Мареска като „музика за ушите му“ и изрази вълнението си от ролята, която ще изпълнява под ръководството на италианския специалист.

В дебютния мач на Мареска начело на „гражданите“ тимът загуби от Интер след изпълнение на дузпи, но въпреки това демонстрира атакуващия футбол, който ще бъде характерен за отбора през новия сезон. Семеньо игра през първото полувреме и се отличи с асистенция отляво за гола на Дивин Мубама.

„Когато го назначиха, това беше първото нещо, за което се сетих. Спомням си, когато играехме срещу Челси, докато той беше там, крилата им винаги действаха високо по терена и имаха свобода. Това беше едно от нещата, които най-много ме развълнуваха. Имам възможност да влизам в единоборства през по-голямата част от мачовете и очаквам това с нетърпение“, заяви Семеньо пред "Би Би Си".

Националът на Гана откри прилики между идеите на Мареска и тези на бившия мениджър Пеп Гуардиола, с когото работи през втората половина на миналия сезон.

„Проведохме индивидуални разговори с него за това каква иска да бъде нашата постройка и каква е ролята на крилата и на отбора като цяло. Мисля, че идеите му са страхотни, доста сходни с тези на Пеп. Ако сте гледали мача с Интер, видяхте някои от тях в действие – беше добре. Енцо иска да стоя широко и да създавам положения, когато получа топката. Това е музика за ушите ми“, допълни нападателят.

Антоан Семеньо се присъедини към Манчестър Сити през януари срещу 65 милиона паунда, като тогава Пеп Гуардиола му е обещал да го превърне в по-добър футболист.

„Просто исках следващата ми стъпка да е голяма и Манчестър Сити беше правилният избор. Говорих с Пеп преди трансфера и той ми каза: „Виж, когато дойдеш, ще те направя по-добър играч.“ Ако искаш да се развиваш, трябва да се подобряваш всеки сезон, а той определено ми помогна с това през първите пет месеца. Разбира се, тъжно е, че си тръгна“, обясни крилото.

Кариерата на Семеньо в Манчестър стартира силно, като той реализира 11 гола в 27 мача през пролетния дял на сезона, включително победното попадение във финала за Купата на Англия срещу Челси.

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