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И ръководителят на Европейските професионални футболни лиги смята, че Инфантино вече е неприемлив за президент на ФИФА

  • 2 авг 2026 | 14:22
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Позицията на Джани Инфантино като президент на ФИФА изглежда неустойчива след проваления му план да продаде дял от търговските права за Световното първенство. Това става ясно и от изявления на ръководителя на европейските професионални футболни лиги Клаудиус Шефер.

Неговата организация представлява 53 професионални мъжки и женски футболни лиги. Шефер заяви, че може да има „само едно следствие“ за Инфантино, след като планът му предизвика вълна от протести от страна на регионалните асоциации.

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„Когато видях как се развиха нещата, и че ключовите органи на ФИФА изобщо не бяха въвлечени, тогава на практика има само едно следствие във всяка компания или асоциация“, сподели Шефер пред швейцарския вестник „Зонтагс Цайтунг“.

Запитан дали това означава, че Инфантино вече е неприемлив за президент на ФИФА, Шефер отговори: „Това обикновено е последствието, когато някой в дадена организация прокарва подобна бизнес-сделка, без никой да знае за нея.“

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КОНКАКАФ също не спести тежки критики към Джани Инфантино

В петък Инфантино обяви, че ФИФА е оттеглила плана след масовото недоволство. Но регионалните конфедерации УЕФА и КОНКАКАФ заявиха в събота, че са загубили доверие в неговото ръководство.

Шефер, който е и главен изпълнителен директор и на Швейцарската футболна лига допълни, че предложението подсказва, че основната цел на ФИФА е била да увеличи максимално печалбите за трети страни, чрез организирането на повече и по-мащабни турнири в бъдеще.„Става въпрос единствено за финансови облаги - всичко останало е напълно пренебрегнато“, каза той.

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Европейските лиги се противопоставиха на това, тъй като то би добавило още мачове към и без това претоварения международен календар в ущърб на вътрешните първенства, допълни Шефер. „Никой не знаеше за тези планове, дори Съветът на ФИФА – управляващият орган на централата. Бях много изненадан, че президентът действаше напълно самостоятелно по този въпрос.“

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