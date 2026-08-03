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България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
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Станаха ясни финансовите премии, които мъжките национални отбори по волейбол ще получат за представянето си в Лигата на нациите през 2026 години.

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Шампионът Полша е заработил най-много, докато България се нарежда на 9-о място по приходи.

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Системата за разпределение на парите в груповата фаза предвиждаше по 9500 долара за всяка победа и по 4250 долара за загуба. По този показател най-добре се представи отборът на Япония, който спечели всичките си 12 мача и си осигури 114 000 долара още преди финалния етап.

Във „Финалната осмица“ наградният фонд беше разпределен според крайното класиране. Победителят Полша получи 1 милион долара, подгласникът САЩ взе 500 000, а третият Словения – 300 000. Останалите финалисти също получиха значителни суми: Япония (180 хил.), Италия (130 хил.), Турция (85 хил.), Украйна (65 хил.) и Китай (40 хил.).

След сумиране на приходите от груповата фаза и финалите, Полша оглави класацията с общо 1 103 500 долара. С този триумф „Дружина полска“ повтори постижението на Русия, печелейки турнира два пъти поред.

Крайно разпределение на приходите в Лигата на нациите 2026:
1. ПОЛША – 1 103 500 долара
2. САЩ – 593 000
3. Словения – 403 500
4. Япония – 294 000
5. Италия – 223 000
6. Турция – 178 000
7. Украйна – 152 750
8. Китай – 96 250
9. БЪЛГАРИЯ – 87 750
10. Бразилия – 87 750
11. Франция – 82 500
12. Сърбия – 77 250
13. Германия – 77 250
14. Белгия – 72 000
15. Иран – 66 750
16. Аржентина – 66 750
17. Куба – 66 750
18. Канада – 56 250

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