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Венгер също получи критики покрай Инфантино

  • 2 авг 2026 | 14:45
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Бившият нападател на националния отбор на Ейре Тони Каскарино изрази „голямата си изненада“ в интервю за talkSPORT, че френската легенда Арсен Венгер все още не е взел отношение по въпроса с бъдещето на Джани Инфантино като президент на ФИФА и оспорената идея за създаването на FIFA Forward Enterprise – проект за прехвърляне на дялове от Световното първенство на частни инвеститори.

В момента Венгер – историческа фигура за Арсенал и за английския футбол като цяло, в момента е ръководител на Отдела за глобално футболно развитие на ФИФА. Участвайки в днешното издание на „Спортната закуска през уикенда“, бившият нападател на Челси и Ейре каза: „Единственото нещо, което наистина ме изненада, е Венгер, който има наистина ключова роля във ФИФА и очевидно е невероятен мениджър. Абсолютно нищо от Венгер, а човек би си помислил, че той ще има какво да каже. Но... начинът, по който винаги се е справял, а и винаги сме усещали, че той много обича играта, и това, което е постигнал като клубен мениджър, и ролята му във ФИФА – Арсен е много, много тих. И е трудно да се знае точно къде се намира той – защото Венгер ще бъде разпитван от хората, когато се появи в публичното пространство“.

Водещият на разговора Сийбън Ахърн предположи, че Венгер все пак може и да се изкаже, когато идеята на Инфантино вече е оттеглена и не стои на дневен ред. „Дори не знаем дали е бил против него. Има определени хора... зад кулисите във ФИФА, които казват: „Абсолютно „не”, това не е добра идея за футбола“...но в крайна сметка, каквото и да говорят, ... продават играта тайно и, вижте, футболът така или иначе печели много пари, защо да сме против?“, продължи Каскарино.

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Според вече попадналия под натиск президент на ФИФА проектът FIFA Forward Enterprise е имал за цел „да осигури основа за по-нататъшно укрепване на бедните асоциации-членки на ФИФА и на футбола, особено в онези страни, където подкрепата е най-необходима“. За да се случи това, Инфантино искаше да продаде на частни инвеститори миноритарни дялове в планирано дружество, което ще управлява търговските ѝ права и турнирните ѝ дейности – на първо място Световното първенство.

УЕФА и КОНКАКАФ много по-остро, а АФК доста по-меко, осъдиха и се противопоставиха на този план, обединени от идеята, че „футболът не принадлежи на един човек, а световните централи са само пазители на играта, а не собственици“.

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Снимки: Gettyimages

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