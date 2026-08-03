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Почетино се обвърза със САЩ за още четири години

  • 3 авг 2026 | 16:24
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Почетино се обвърза със САЩ за още четири години

Маурисио Почетино подписа нов договор с Американската футболна федерация и остава селекционер на националния отбор на САЩ до 2030 г. 54-годишният аржентинец имаше контракт до края на Световното първенство през лятото. На Мондиал 2026 американският тим се представи добре, като преодоля груповата фаза и Босна и Херцеговина преди да отпадне на осминафиналите след загуба с 1:4 от Белгия.

“Работейки заедно с Американската федерация през последните две години, ни стана ясно, че има огромен потенциал да направим мъжкия национален отбор още по-силен. Страстта, която видях от феновете по време на Световното първенство, само усили вярата ни за това какво е възможно да се постигне тук”, заяви Почетино.

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Снимки: Gettyimages

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