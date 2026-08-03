Почетино се обвърза със САЩ за още четири години

Маурисио Почетино подписа нов договор с Американската футболна федерация и остава селекционер на националния отбор на САЩ до 2030 г. 54-годишният аржентинец имаше контракт до края на Световното първенство през лятото. На Мондиал 2026 американският тим се представи добре, като преодоля груповата фаза и Босна и Херцеговина преди да отпадне на осминафиналите след загуба с 1:4 от Белгия.

“Работейки заедно с Американската федерация през последните две години, ни стана ясно, че има огромен потенциал да направим мъжкия национален отбор още по-силен. Страстта, която видях от феновете по време на Световното първенство, само усили вярата ни за това какво е възможно да се постигне тук”, заяви Почетино.

Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

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Снимки: Gettyimages