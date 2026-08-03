Атлетико Мадрид обмисля оферта за Грийлиш

Джак Грийлиш отново може да има възможност да играе в Шампионската лига, тъй като Атлетико Мадрид обмисля оферта за крилото на Манчестър Сити. 30-годишният английски футболист прекара миналия сезон под наем в Евертън, преди контузия да го извади от игра, оставяйки несигурно дългосрочното му бъдеще на стадион „Етихад“. На този фон "Сън" твърди, че испанският гранд анализира шансовете да трансфер на Грийлиш през настоящия летен трансферен прозорец.

30-годишният футболист записа 2 гола и направи 6 асистенции с екипа на Евертън през сезон 2025/2026, но счупи крака си през през януари.

Спекулациите за раздяла с Джак Грийлиш се засилиха, след като той не беше включен в предсезонното турне на Манчестър Сити в Азия, въпреки че играчът опроверга твърденията, че е бил оставен извън групата, тъй като Енцо Мареска не го иска в отбора.

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