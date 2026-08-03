ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу загубилия от двойката Храдец Кралове - Бешикташ, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и се класира за плейофите на турнира. Това отреди днес тегленият жребий в Нион, при който родният представител беше сред поставените тимове.

Първият двубой ще се изиграе на 20 август, когато евентуално ЦСКА 1948 ще бъде домакин. Реваншът е седмица по-късно на 27 август в Чехия или Турция.

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Храдец Кралове се класира на четвъртото място в Лига 1 на Чехия през изминалия сезон, което им позволи да стартира участието си от втория квалификационен кръг на Лига Европа през тази година. Там чешкият тим елиминира Тромсьо с общ резултат 4:1 и сега ще премери сили с Бешикташ.

Турският тим от своя страна също завърши на четвъртото място в Сюперлигата и си уреди квалификации в Лига Европа. Във втория предварителен кръг Бешикташ елиминира Мидтиланд с две победи (1:0 и 2:0). През миналия сезон “черните орли” не успяха да играят в основната фаза на някой от европейските турнири, като първо отпаднаха от квалификациите на Лига Европа от Шахтьор, а след това загубиха плейофа за влизане в Лигата на конференциите от Лозана.

Ето кои бяха останалите възможни съперници на “червените”:



Победителят от двойката: Апоел (Тел Авив) - ГКС Катовице

Загубилият от двойката: Бенфика - Хартс

Победителят от двойката: ХИК - Мъдъруел

Победителят от двойката: Валур - Нордселанд

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