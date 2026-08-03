Федерацията на Уелс оттегли официално подкрепата си за Инфантино, всеки момент тази на Англия ще я последва

Уелс стана първата страна, която официално оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, след като местната футболната федерация излезе с изявление, потвърждаващо решението да не го подкрепи за следващ мандат. Това се случи след лавинообразната бурна реакция, която швейцарецът предизвика със скандалния си проект за продажба на дялове на Световното първенство на частни инвеститори. Впоследствие Инфантино сам се отказа от плана, но недоволството вече бе отприщено.

Според “Таймс” и “Скай спортс” всеки момент Футболната асоциация на Англия също ще изпрати официално писмо, в което ще потвърди, че сваля подкрепата си от Инфантино за изборите за следващ президент, които трябва да се проведат догодина.

Ето какво гласи и официалното становище от страна на федерацията на Уелс:

“ Футболната асоциация на Уелс с настоящото потвърждава, че оттегля подкрепата за кандидатурата на г-н Джани Инфантино за преизбиране за президент на ФИФА за мандат 2027-2031 г. Последните провали в доброто управление, процесите, лидерството, ценностите, управлението на заинтересованите страни, комуникациите и здравия разум ни доведоха до позиция, в която г-н Инфантино загуби доверието на ФАУ да остане начело на световния футбол. Неспособността да се поставят най-добрите интереси на футбола на първо място е провал, който не можем да приемем.“

🚨 The Welsh FA have withdrawn their support for Gianni Infantino.🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



“The Football Association of Wales hereby confirms its withdrawal of support for the candidature of Mr Gianni Infantino, for re-election as FIFA President for the 2027–2031 term.



“The recent failures in good… pic.twitter.com/H15W0AWvYq — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 3, 2026

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