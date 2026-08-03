Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уелс
  3. Федерацията на Уелс оттегли официално подкрепата си за Инфантино, всеки момент тази на Англия ще я последва

Федерацията на Уелс оттегли официално подкрепата си за Инфантино, всеки момент тази на Англия ще я последва

  • 3 авг 2026 | 11:37
  • 450
  • 0

Уелс стана първата страна, която официално оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино, след като местната футболната федерация излезе с изявление, потвърждаващо решението да не го подкрепи за следващ мандат. Това се случи след лавинообразната бурна реакция, която швейцарецът предизвика със скандалния си проект за продажба на дялове на Световното първенство на частни инвеститори. Впоследствие Инфантино сам се отказа от плана, но недоволството вече бе отприщено.

Според “Таймс” и “Скай спортс” всеки момент Футболната асоциация на Англия също ще изпрати официално писмо, в което ще потвърди, че сваля подкрепата си от Инфантино за изборите за следващ президент, които трябва да се проведат догодина.

Ето какво гласи и официалното становище от страна на федерацията на Уелс:

“ Футболната асоциация на Уелс с настоящото потвърждава, че оттегля подкрепата за кандидатурата на г-н Джани Инфантино за преизбиране за президент на ФИФА за мандат 2027-2031 г. Последните провали в доброто управление, процесите, лидерството, ценностите, управлението на заинтересованите страни, комуникациите и здравия разум ни доведоха до позиция, в която г-н Инфантино загуби доверието на ФАУ да остане начело на световния футбол. Неспособността да се поставят най-добрите интереси на футбола на първо място е провал, който не можем да приемем.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

  • 3 авг 2026 | 10:35
  • 3134
  • 0
Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

  • 3 авг 2026 | 10:15
  • 873
  • 0
УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

  • 3 авг 2026 | 10:06
  • 1456
  • 0
Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

  • 3 авг 2026 | 09:50
  • 1503
  • 3
Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

  • 3 авг 2026 | 09:34
  • 3970
  • 0
Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

  • 3 авг 2026 | 07:32
  • 2848
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 30175
  • 47
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 15889
  • 29
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 6235
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 3610
  • 3
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 5933
  • 9
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 9614
  • 22