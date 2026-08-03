Президентът на Франция участвал активно в спирането на плана на Инфантино

Президентът на Франция Еманюел Макрон лично е участвал в разговорите за спиране на проекта на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от световното първенство, разкри “Екип”. В крайна сметка неговите усилия и тези на голяма част от футболния свят, водени от Европа, дадоха резултат и шефът на световния футбол се отказа от плановете си, а сега се бори за поста си, тъй като позициите му сериозно се разклатиха.

Участието на държавния глава бе потвърдено пред "Екип" от източник, близък до Елисейския дворец, който припомня, че Макрон се е противопоставил и на проекта за Суперлига, иницииран от големи европейски клубове, сред които и Реал Мадрид.

🚨 EMMANUEL MACRON 🇫🇷 S’EST INVITÉ DANS L’AFFAIRE INFANTINO ET SON PROJET DE VENTE DE PARTS DE LA COUPE DU MONDE !



Le Président de la France s’est entretenu au téléphone jeudi avec Infantino pour lui faire passer le même message de « nécessité d'unité du football mondial, en… pic.twitter.com/4EyAHvXMsn — Actu Foot (@ActuFoot_) August 2, 2026

"Той иска да запази единството на световния футбол и да избегне трайно разделение между континентите и конфедерациите, това е неговата дипломатическа роля“, уверява близък до държавния глава. "Затова той горещо подкрепи Александър Чеферин, когото насърчи преди срещата (на УЕФА на 30 юли), както подкрепи и Филип Диало (президента на Френската футболна федерация), който беше първият от 55-те (президенти на асоциациите членки на европейската конфедерация), взел думата, за да изрази твърдото си противопоставяне на проекта, представен от Джани Инфантино.“

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Макрон който е голям футболен фен, е провел множество разговори. Той е обсъдил въпроса с Патрис Мотсепе, южноафриканския шеф на КАФ, с президента на УЕФА Александър Чеферин, чиято твърда линия срещу Джани Инфантино подкрепя, и накрая със самия ръководител на ФИФА.

Разговорът между президента на Франция и Инфантино се състоял в четвъртък в разгара на кризата, няколко часа преди швейцарецът да се откаже от своя проект за реформа. Макрон го е призовал да запази единството на футбола и да избегне разделенията. Докато бъдещето на Джани Инфантино начело на ФИФА изглежда все по-несигурно няколко месеца преди изборите за президент (през март 2027 г.), Еманюел Макрон вече изглежда напълно съгласувал позицията си с тази на УЕФА.

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