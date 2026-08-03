Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Президентът на Франция участвал активно в спирането на плана на Инфантино

Президентът на Франция участвал активно в спирането на плана на Инфантино

  • 3 авг 2026 | 14:16
  • 555
  • 0
Президентът на Франция участвал активно в спирането на плана на Инфантино

Президентът на Франция Еманюел Макрон лично е участвал в разговорите за спиране на проекта на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от световното първенство, разкри “Екип”. В крайна сметка неговите усилия и тези на голяма част от футболния свят, водени от Европа, дадоха резултат и шефът на световния футбол се отказа от плановете си, а сега се бори за поста си, тъй като позициите му сериозно се разклатиха.

Участието на държавния глава бе потвърдено пред "Екип" от източник, близък до Елисейския дворец, който припомня, че Макрон се е противопоставил и на проекта за Суперлига, иницииран от големи европейски клубове, сред които и Реал Мадрид.

"Той иска да запази единството на световния футбол и да избегне трайно разделение между континентите и конфедерациите, това е неговата дипломатическа роля“, уверява близък до държавния глава. "Затова той горещо подкрепи Александър Чеферин, когото насърчи преди срещата (на УЕФА на 30 юли), както подкрепи и Филип Диало (президента на Френската футболна федерация), който беше първият от 55-те (президенти на асоциациите членки на европейската конфедерация), взел думата, за да изрази твърдото си противопоставяне на проекта, представен от Джани Инфантино.“

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Макрон който е голям футболен фен, е провел множество разговори. Той е обсъдил въпроса с Патрис Мотсепе, южноафриканския шеф на КАФ, с президента на УЕФА Александър Чеферин, чиято твърда линия срещу Джани Инфантино подкрепя, и накрая със самия ръководител на ФИФА.

Разговорът между президента на Франция и Инфантино се състоял в четвъртък в разгара на кризата, няколко часа преди швейцарецът да се откаже от своя проект за реформа. Макрон го е призовал да запази единството на футбола и да избегне разделенията. Докато бъдещето на Джани Инфантино начело на ФИФА изглежда все по-несигурно няколко месеца преди изборите за президент (през март 2027 г.), Еманюел Макрон вече изглежда напълно съгласувал позицията си с тази на УЕФА.

Федерацията на Уелс оттегли официално подкрепата си за Инфантино, всеки момент тази на Англия ще я последва
Федерацията на Уелс оттегли официално подкрепата си за Инфантино, всеки момент тази на Англия ще я последва
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

Ираола с коментар за загубата от Лийдс и състоянието на заменения Фримпонг

  • 3 авг 2026 | 10:35
  • 4956
  • 0
Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

  • 3 авг 2026 | 10:15
  • 1306
  • 1
УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

  • 3 авг 2026 | 10:06
  • 1938
  • 0
Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

  • 3 авг 2026 | 09:50
  • 2069
  • 4
Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

  • 3 авг 2026 | 09:34
  • 4881
  • 1
Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

  • 3 авг 2026 | 07:32
  • 3600
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

Хулио Веласкес говори преди първия мач с Кайрат - гледайте на живо!

  • 3 авг 2026 | 15:45
  • 355
  • 0
Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

Шампионът на Гърция чака Левски в плейофите на Шампионската лига

  • 3 авг 2026 | 13:08
  • 30000
  • 121
ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

ЦСКА срещу носителя на Купата на Гърция за влизане в ЛЕ, ако преодолее Макаби

  • 3 авг 2026 | 14:19
  • 22114
  • 31
ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 15:21
  • 2706
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 11423
  • 13
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 8850
  • 13