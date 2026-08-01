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Роял Юнион СЖ ликува със Суперкупата на Белгия

  • 1 авг 2026 | 04:59
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Роял Юнион СЖ ликува със Суперкупата на Белгия

Роял Юнион СЖ спечели Суперкупата на Белгия след успех с дузпи срещу Брюж. В редовното време съперниците си размениха по един гол, а при дузпите отборът на Давид Юбер направи само един пропуск и вдигна трофея за втори път в историята си.

Първото полувреме премина при надмощие на Брюж, но чистите положения не бяха много. "Синьо-черните" обаче излязоха напред в 49-ата минута с гол на германската си звезда Николо Тресолди.

Смените в състава на Роял Юнион СЖ оказаха сериозно влияние на развоя на срещата. Така се стигна до 77-ата минуа, когато Кевин Мак Алистър се промъкна между няколко бранители и с млако късмет прати топката в мрежата.

При дузпите фатален за Брюж се оказа пропускът на привлечения от Цюрих халф Чевейо Цава. За Роял Юнион СЖ точи бяха и петимата изпълнители, а трофея донесе Релебохиле Мофокенг.

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