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Фиорентина плати 8 млн. евро за защитник на Реал Мадрид

  • 1 авг 2026 | 03:08
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Фиорентина плати 8 млн. евро за защитник на Реал Мадрид

Фиорентина официално привлече защитника Виктор Валдепеняс от Реал Мадрид, като според информациите испанският гранд ще запази 50% от правата му при бъдеща продажба.

Споразумението между двата клуба беше постигнато преди няколко седмици, но треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е поискал бранителят да остане в състава за част от предсезонната подготовка, докато останалите национали се завърнат от своите почивки.

Централният защитник, който през октомври ще навърши 20 години, беше част от отбора на Испания, който спечели Европейското първенство до 19 години това лято.

От Фиорентина са платили 8 млн. евро на Реал Мадрид за Валдепеняс, но „лос меренгес“ запазват 50% от сумата при евентуален негов бъдещ трансфер.

„Много съм щастлив, че съм тук. Мястото е невероятно, тренировъчната база е забележителна, а градът е прекрасен“, сподели Валдепеняс пред официалния сайт на "виолетовите".

„От 1 до 10 колко съм развълнуван? Бих казал 20! Все още не съм имал време да разгледам града както трябва, но ми разказаха прекрасни неща за него и нямам търпение да го видя", продължи младият защитник.

На въпроса какво го е убедило да премине във Фиорентина след престоя си в Реал Мадрид, той отговори: „Разговорите с играчи, които са били тук. Това е клуб с велика история, с която съм наясно, въпреки че съм млад. Съветите и опитът на футболистите, с които говорих, наистина ме убедиха да дойда. Разговарях с Борха Валеро, който със сигурност е футболист, когото познавах най-добре от миналото му тук.“

Валдепеняс потвърди, че може да играе както като ляв бек, така и като централен защитник, но предпочита да действа отляво.

„Аз съм агресивен защитник, добър технически и тактически, а също така и бърз. Наистина съм развълнуван, че съм тук. Нямам търпение да видя всички фенове на стадиона", призна юношата на Реал Мадрид.

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