Само медицинските прегледи делят Кулиеракис от подпис с Рома

Рома и Волфсбург са финализирали споразумението за трансфера на Константинос Кулиеракис. Италианският клуб ще заплати 16,5 млн. евро плюс бонуси, като германците ще получат и 20% от бъдеща продажба на играча.

Двата клуба са си стиснали ръцете и са уточнили последните детайли по сделката снощи. Очаква се гръцкият защитник да премине задължителните си медицински прегледи във Вечния град в днес.

Кулиеракис е на 22 години и вече има 22 мача за националния отбор на Гърция, като дебютът му е през 2022 година. Той е продукт на академията на ПАОК и беше продаден на Волфсбург през лятото на 2024 година за 11,75 млн. евро.

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Според информациите в Италия, защитникът ще бъде резерва на Марио Ермосо, а не първи избор за треньора Джан Пиеро Гасперини.

Към Кулиеракис е имало интерес още от Кристъл Палас и Бенфика, но в крайна сметка Рома спечели битката за подписа му.

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Снимки: Imago