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Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

  • 1 авг 2026 | 07:15
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Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?
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Слушай на живо: Левски - Септември (София)

Левски домакинства на Септември в мач от третия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” започва в 19:00 часа с началния съдийски сигнал на Георги Минев.

Двата тима са в съвсем различно настроение от началото на сезона. Домакините започнаха с две победи в първите си два мача, след като спечелиха срещу Дунав и Локомотив (София) с по 2:1. По-големият импулс за играчите на Хулио Веласкес обаче идва от представянето в европейските клубни турнири. Левскарите преминаха два кръга от квалификациите на Шампионската лига, отстранявайки Борац (Баня Лука) и Университатя (Крайова). Сега за “сините предстои и битка с казахстанския Кайрат.

Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември
Левски пусна в продажба билети за двубоя със Септември

Гостите от своя страна започнаха с равенство срещу Арда в София, а след това дойде загуба с 1:2 при визитата на Локомотив (Пловдив). Така тимът от Драгалевци засега се нарежда на предпоследна позиция, като единствени новакът Дунав е по-надолу в класирането.

Наставникът на “сините” няма да може да използва Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливер Кандем, които са трайно контузени, а Мустафа Сангаре е под върпос за двубоя. Новото попълнение Хевертон пък е картотекиран и ще бъде на разположение на старши треньора. Септември от своя страна се раздели с голмайстора си от последните сезони Бертран Фурие, който бе продаден на руския Урал.

Последният мач между двата тима завърши с разгром в полза на “сините”. На 30 ноевмри 2025 Левски победи със 7:0 като домакин на “Герена”.

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