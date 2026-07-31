Българин с много силен трансфер

Българското крило Силвестър Джаспър вече е футболист на белгийския гранд Стандард (Лиеж). 24-годишният играч подписа договор до юни 2029 г. с опция за удължаване с още един сезон.

Бившият младежки национал на България впечатли през миналия сезон с екипа на Железничар (Панчево), записвайки 34 мача, седем гола и седем асистенции, което му донесе място в идеалния отбор на сръбското първенство. Преди това той е играл за Фулъм, Хибърниън, Портимонензе и Шльонск (Вроцлав).

"Радвам се, че мога да направя следващата крачка в моята кариера. Смятам, че проектът на Стандард съответства на това, което търся в момента", заяви Силвестър, след като подписа с белгийците.

"Силвестър Джаспър е играч с много интересна статистика и миналия сезон завърши в най-добрия състав на сръбската лига. Той е бърз, силен е в атака, ще даде на нашия треньорски щаб повече възможности", коментира легендата Марк Вилмотс, който е спортен директор на "червените" от Лиеж.

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