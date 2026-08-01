Босът на Спартак (Пд) разказа как се е заел с клуба и за трудното начало от петото ниво

Босът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев направи кратка ретроспекция на годините, в които е начело на "гладиаторите". През започващия скоро сезон отборът ще има за цел да се изкачи във Втора лига. Бизнесменът разясни, че в ДЮШ на пловдивския клуб тренират около 250 деца.

"Поех фактически Спартак през 2017 г. По това време старото дружество вече беше във фалит. Предишният собственик и президент беше Георги Колев. Отборът беше прекратил участието си в първенството, таксите не бяха плащани и футболистите бяха напуснали. Първоначално започнах да помагам, защото синът ми тренираше в Спартак. Аз също съм тренирал в клуба като дете. Роден и израснал съм в район "Южен" в Пловдив и живея в района между стадион "Тодор Диев" и базата, която хората познават като "Векта". Преди това не бях управлявал футболен клуб. Започнах постепенно да поемам разходи и организационни задачи.

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След като стана ясно, че старото дружество не може да продължи, през 2018 г. създадохме нов клуб. Новото юридическо лице не можеше автоматично да продължи от нивото, на което преди това е играл Спартак. Започнахме от "Б" областна група, която е петото ниво на българския футбол. Трябваше наново да съберем футболисти, треньори и хора, които да организират клуба. Трябваше да осигурим терени, екипировка, транспорт, медицинско обслужване и всички разходи, свързани с участието в първенството. Освен изграждането на отбора, през тези години ежегодно финансирам заплати, транспорт, лагери, екипировка, картотекиране, медицинско обслужване, детско- юношеската школа и ежедневното функциониране на клуба.

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Към момента в ДЮШ на Спартак тренират около 250 деца. Това изисква постоянна организация, треньори, тренировъчни часове, транспорт, екипировка, медицинско обслужване и финансова издръжка. Запазихме името Спартак и годината 1947. Не успяхме да използваме старата емблема. По моя информация адвокат, който преди това беше работил с Георги Колев и свързана с него фирма, беше регистрирал отделен клуб и беше придобил емблемата. По-късно ми предложи да купя това дружество. Аз отказах, защото вече бяхме създали новия клуб и бяхме започнали работа. Затова използваме различна емблема, но запазихме името Спартак и годината 1947", заяви Динко Миленчев.

"Ангажиментът ми със спорта не започва със Спартак. Повече от 30 години съм свързан с борбата и с клуба по борба Локомотив (Пловдив). През годините съм помагал финансово и организационно за подготовката на състезатели, лагери, екипировка, пътувания и участия в турнири. Подкрепял съм състезатели, които участват в национални отбори и на европейски и световни първенства. Сред състезателите, които сме подкрепяли, са Петьо Ангелов, Ивайло Тисов, Есад Бозали и Христо Челибийски. Петьо Ангелов спечели категория до 87 кг на международния турнир по класическа борба "Иван Деливерски" през 2025 г. и беше отличен като най-техничен състезател в класическия стил. Ивайло Тисов беше сред номинираните за "Спортист на годината на Пловдив". През годините съм подпомагал също състезатели и инициативи в леката атлетика, бокса, бадминтона, конния спорт и други спортове", добави бизнесменът.

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