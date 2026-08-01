ПСЖ тръгна по петите на голмайстора на Аякс

Пари Сен Жермен е насочил поглед към нападателя на Аякс Мика Годс. Френският гранд вече се е свързал с белгийския футболист и дори е провел разговори с него.

Интересът на ПСЖ към Годс не е отскоро, като играчът вече е разговарял със спортния директор Луис Кампос. Срещата не се е състояла в Париж, а в Португалия, което има своето обяснение. Годс е бил видян в Порто - град, намиращ се на около час път с кола от дома на Кампос.

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Paris Saint-Germain already approached Ajax, club to club negotiations are taking place.



Godts wants Paris Saint-Germain after direct positive talks with Luis Campos.



Deal underway. 💣🇧🇪 pic.twitter.com/fAvMDY4ipV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Pарижани са сериозни в намерението си да привлекат Годс, особено след като не успяха да доведат на "Парк де Пренс" Ян Диоманде, а съществува и вероятност Брадли Баркола да бъде продаден на Ливърпул. ПСЖ обаче не е единственият кандидат за подписа на белгиеца, тъй като ситуацията около него се следи и от други водещи клубове.

От Аякс са сложили цена от 60 млн. евро на голмайстора си. Настоящият договор на Годс с клуба от Амстедам е до 2029 година.

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Снимки: Gettyimages