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ПСЖ тръгна по петите на голмайстора на Аякс

  • 1 авг 2026 | 03:59
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ПСЖ тръгна по петите на голмайстора на Аякс

Пари Сен Жермен е насочил поглед към нападателя на Аякс Мика Годс. Френският гранд вече се е свързал с белгийския футболист и дори е провел разговори с него.

Интересът на ПСЖ към Годс не е отскоро, като играчът вече е разговарял със спортния директор Луис Кампос. Срещата не се е състояла в Париж, а в Португалия, което има своето обяснение. Годс е бил видян в Порто - град, намиращ се на около час път с кола от дома на Кампос.

Pарижани са сериозни в намерението си да привлекат Годс, особено след като не успяха да доведат на "Парк де Пренс" Ян Диоманде, а съществува и вероятност Брадли Баркола да бъде продаден на Ливърпул. ПСЖ обаче не е единственият кандидат за подписа на белгиеца, тъй като ситуацията около него се следи и от други водещи клубове.

От Аякс са сложили цена от 60 млн. евро на голмайстора си. Настоящият договор на Годс с клуба от Амстедам е до 2029 година.

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Снимки: Gettyimages

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