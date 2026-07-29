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Европа обсъжда бойкот на световното първенство след новия план на Инфантино

  • 29 юли 2026 | 10:12
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Информацията на "Таймс" че ФИФА смята да продава дялове от своите турнири, сред които световното първенство, на частни инвеститори, предизвика вълна от възмущение. УЕФА излиза със силна позиция още преди от световната футболна централа да са потвърдили плановете си. От Европейската футболна централа обвиниха ФИФА, че се "опитва да продаде душата на футбола".

По-късно ФИФА потвърди информацията и се опита да защити плановете си с обещанието, че евентуалните приходи ще бъдат разпределени между 211-те членове на организацията. По-притиснително бе, че хората на Джани Инфантино признаха, че работят с "Трайв Капитал", чийто изпълнителен директор е Джош Къшнър - брат на Джаред Къшнър, който е зет на Доналд Тръмп. Самият план трябва да бъде одобрен след гласуване от повечето членове на ФИФА.

Най-сериозните притеснения бяха изразени в Европа, тъй като изглежда, че доста от по-бедните асоциации по света са доволни от по-големите приходи, които президентът на ФИФА им осигурява. Вчера от УЕФА призоваха управляващите футболни органи да вземат мерки и това изглежда ще се случи.

Инфантино измисли нова схема: ФИФА продава част от световното първенство
Инфантино измисли нова схема: ФИФА продава част от световното първенство

Според "Скай Спортс" членовете на УЕФА ще имат спешна виртуална среща още преди края на седмицата. Мнозина от европейските страни са изразили готовност да бойкотират световното първенство, ако президентът на ФИФА продължи с реализирането на новия си план.

Вълна от негодувание и критики залива Инфантино по повод близките му отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп. Той измисли специална "награда за мир", която да му връчи. По време на Мондиал 2026 след разговори между двамата бе отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун. Сега очевидно Инфантино планира да влезе в директни бизнес отношения с хора, близки до президента.

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Снимки: Imago

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