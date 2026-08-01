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Здрав сблъсък на "Колежа"

  • 1 авг 2026 | 07:30
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Здрав сблъсък на "Колежа"

Ботев (Пловдив) и Черно море се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на efbet Лига. Мачът на "Колежа" е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

И двата отбора имат по една спечелена точка. На старта на новия сезон "канарчетата" направиха 1:1 срещу Локомотив (София), а тимът на Илиан Илиев завърши наравно с Ботев Враца (1:1). Във втората си среща "жълто-черните" отстъпиха с 2:3 на ЦСКА, а "моряците" претърпяха тежка загуба с 0:3 от градския съперник Спартак (Варна).

Сега и Ботев, и Черно море ще бъдат пределно мотивирани да стигнат до победата. Домакините ще опитат да зарадват верните си фенове, докато варненци трябва да хвърлят всички сили, за да се реваншират за неприятното поражение от "соколите".

В лагера на "канарчетата" няма сериозни кадрови проблеми и Станислав Генчев ще може да разчита на всички свои футболисти.

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Ботев
Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача с Ботев

При гостите добрата новина е свързана със завръщането на халфа Мохамед Аши. Сред избраниците на треньора попадна и Идрис Бунаас, който вече е картотекиран. Аут обаче остават Мартин Банев, Асен Дончев и Хорхе Падийя.

Ботев (Пловдив) - Черно море

Начало: 21:15 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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