Оцелул на Милен Желев приземи Динамо (Букурещ)

За втора поредна година Оцелул и Динамо (Букурещ) се срещнаха в третия кръг на румънското първенство. Двубоят отново беше в Галац, но за разлика от миналия сезон, домакините не успяха да спечелят. Мачът завърши 1:1, а титуляр за Оцелул беше българският защитник Милен Желев.

Желев и съотборниците му играха доста дефанзивно до почивката. Динамо атакуваше повече и закономерно поведе в 42-рата минута. Удар на Александру Муси рикошира в Даниел Армстронг, след което топката попадна в Алберто Соро и той не сгреши.

Домакините отговориха през второто полувреме, когато се изнесоха в по-предни позиции. В 66-ата минута хубава атака на тима от Галац завърши с попадение на Патрик Андраде за 1:1.

В оставащото време никой от съперниците не успя да стигне до трите точки, макар че интересни положени имаше и пред двете врати.

Равенството изкачи Оцелул на трето място в класирането с 5 точки. Отборът още няма загуба и показа, че и през този сезон ще е костелив орех, особено на собствен терен. Динамо разгроми с 5:1 шампиона Университатя (Крайова) в предишния кръг, но не можа да надгради представянето си и е 4-ти в подреждането с 4 точки.

В другия петъчен мач Арджеш (Питещ) се наложи с 1:0 над Чиксереда (Миеркуря Чук) и се изравни на върха в таблицата с ФКСБ.

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