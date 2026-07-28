Инфантино измисли нова схема: ФИФА продава част от световното първенство

ФИФА планира да създаде ново търговско дружество, което да държи правата за световните първенства, и да продаде сериозен миноритарен дял от него, твърди “Файненшъл Таймс". Очаква се новата компания да бъде оценена на около 20 милиарда долара. Световната футболна федарация се опитва да се възползва от изключително доходоносното Световно първенство това лято. Първите реакции в Англия бяха на шок и възмущение, а някои нарекоха идеята "ядрена бомба" за футбола.

Базираната в Швейцария организация с нестопанска цел работи с банкери от "Джей Пи Морган" за набиране на милиарди долари чрез привличане на външни инвеститори, които да придобият приблизително 20-процентов дял в новото дружество, според източници, запознати с въпроса.

FT Exclusive: Fifa is planning to sell a significant minority stake in a new commercial entity valued at about $20bn, as it seeks to cash in on the success of this summer’s World Cup, according to people familiar with the matter. https://t.co/6Zn5xrqvB8 pic.twitter.com/iwX3TLxky3 — Financial Times (@FT) July 28, 2026

Според "Файненшъл Таймс" Джошуа Къшнър, технологичен инвеститор, чийто по-голям брат Джаред Къшнър е женен за дъщерята на президента Доналд Тръмп – Иванка Тръмп, води преговори да оглави сделката чрез своя фонд „Трайв Етърнал“, твърдят някои от източниците.

Планът е поредният ход за привличане на повече средства във ФИФА под ръководството на противоречивия швейцарски администратор Джани Инфантино, който през последните години се превърна в близък съюзник на американския президент. През декември ФИФА връчи на Тръмп своята първа „награда за мир“, което според критиците е в разрез с правилата на управляващия орган за политически неутралитет.

Набраните средства от продажбата на дялове ще помогнат на ФИФА да прехвърли повече средства към своите национални асоциации членки, според един от източниците. Всяка от 211-те членки в момента получава около 2 милиона долара годишно от ФИФА, независимо от размера си. Инвестиционните планове на ФИФА се разработват от няколко месеца и ще подлежат на окончателно одобрение.

EXCLUSIVE: Fifa's president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds.

Investor discussions held with figures close to the Trump administration, say sources.… — Martyn Ziegler (@martynziegler) July 28, 2026

Очаква се управляващият орган да генерира приходи от поне 13 милиарда долара в настоящия си четиригодишен цикъл, подкрепен от търговския успех на Световното първенство това лято. Събитието, което се проведе в САЩ, Мексико и Канада, помогна на ФИФА да увеличи приходите си от 7,6 милиарда долара в предишния цикъл. Очаква се следващият цикъл, завършващ със Световно първенство в Испания, Португалия и Мароко, да донесе поне 14 милиарда долара.

По-комерсиално ориентираният подход на ФИФА към тазгодишното Световно първенство, който включваше значително по-високи цени на билетите и вземане на процент от продажбите на вторичния пазар, предизвика недоволство сред фенските организации и привлече вниманието на няколко американски щата.

В понеделник Джейми Раскин, водещият демократ в правната комисия на Камарата на представителите, изпрати писмо до Инфантино с искане той да се яви на интервю като част от разследване на връзките между ФИФА и администрацията на Тръмп.

🗣️ Enough is enough — time for us all to stand up to Fifa and protect game we love



Gianni Infantino’s latest plans to monetise and Americanise football are beyond the pale, @allyrudd_times writes ⬇️https://t.co/DhQeFzaBn0 — Times Sport (@TimesSport) July 28, 2026

По време на Световното първенство дисциплинарната комисия на ФИФА едностранно отмени наказание на американския играч Фоларин Балогън след натиск от Белия дом. Норвежката футболна асоциация заяви миналата седмица, че обмисля да подаде етична жалба заради инцидента, докато Белгийската футболна асоциация обеща да настоява за преразглеждане на правилата на ФИФА.

За да увеличи приходите на ФИФА, Инфантино вече навлезе по-дълбоко в клубния футбол, като възроди Световното клубно първенство – ход, който създаде напрежение с националните и регионалните управляващи органи, които традиционно контролират клубния футбол. Сега ФИФА проучва дали да разшири турнира допълнително и дали да го провежда по-често от веднъж на четири години.

Управляващият орган също така обмисля дали да разшири Световното първенство от 48 на 64 отбора. Решението му да увеличи броя на участниците от 32 на 48 отбора на тазгодишния турнир вече предизвика съдебни действия от страна на някои европейски лиги, които се оплакват, че управляващият орган тласка и без това претоварения календар с мачове до краен предел.

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