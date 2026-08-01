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Ромарио: Барези е най-трудният съперник, срещу когото съм се изправял

  • 1 авг 2026 | 02:53
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Бразилската легенда Ромарио отдаде почит на иконата на Милан и италианския футбол Франко Барези, който почина вчера. Двамата играха срещу друг на финала на Световното първенство през 1994 г., когато Барези се завърна по чудо в игра само три седмици след контузия на менискуса. Защитникът успя напълно да неутрализира заплахата от Ромарио, като мачът стигна до дузпи, спечелени от "селесао".

„Хора, днес футболът се събуди много по-тъжен със смъртта на Франко Барези. Когато играех за ПСВ Айндховен, се изправих срещу Милан два пъти и още тогава можех да кажа, че Барези е невероятен. След това се срещнахме отново на финала на Световното първенство през 1994 г., един от най-важните мачове в живота ни. Мога да го кажа без никакво съмнение, той беше най-трудният съперник, срещу когото съм се изправял в кариерата си", заяви Ромарио.

"През 1997 г. имах честта да участвам в неговия прощален мач. Този човек беше на друго ниво! Той беше символ на Милан и на италианския отбор. Един от най-великите защитници в историята. Изпращам уважението си за всичко, което направи за футбола, и обичта си към неговото семейство и приятели. Нека Небесният Отец го приеме в мир. Сбогом, Барези", добави един от най-добрите нападатели в света през 90-те.

Футболна Италия скърби за легендарния Франко Барези
Футболна Италия скърби за легендарния Франко Барези

Ромарио беше част и от отбора на Барселона, който загуби финала в Шампионската лига през 1994 г. с 0:4 от Милан в Атина, но тогава Барези беше наказан.

Другите споменати срещи на клубно ниво са двете загуби на ПСВ Айндховен от Милан през декември 1992 г. и април 1993 г.

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