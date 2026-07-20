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Нико Пас обеща да върне световната титла в Аржентина

  • 20 юли 2026 | 21:53
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Аржентинският полузащитник Нико Пас пое ангажимент да върне трофея от Световното първенство в Аржентина, въпреки поражението във финалния мач.

Футболистът на „гаучосите“ направи интересна публикация в социалните си мрежи след края на Мондиала. На 19 юли Аржентина загуби финала на турнира от Испания с резултат 0:1 след продължения.

„Днес, повече от всякога, се гордея, че представям тази страна, този национален отбор и че съм част от група невероятни хора, които умират за тези цветове и влагат сърцето и душата си във всеки един момент. Мога само да кажа благодаря. Обещавам да дам абсолютно всичко от себе си, за да върна този трофей в Аржентина. Поздравления за Испания и всички испанци. Напред, Аржентина! Винаги: и в добро, и в лошо!“, написа Пас.

Аржентина загуби финал на Световно първенство за четвърти път в своята история. Въпреки това отборът е печелил турнира три пъти: през 1978, 1986 и 2022 година.

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Снимки: Gettyimages

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