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Евангелос Маринакис съди Кристъл Палас заради прословутия банер на феновете

  • 11 авг 2026 | 10:14
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Евангелос Маринакис съди Кристъл Палас заради прословутия банер на феновете

Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис е завел дело за клевета срещу Кристъл Палас във Върховния съд заради придобилия известност банер, издигнат на „Селхърст Парк“ през миналия сезон.

В понеделник гръцкият бизнесмен е подал иск срещу съперника на своя клуб от Висшата лига, който е свързан със събития от мача между двата отбора, завършил 1:1 през август миналата година.

На банера е изобразен Маринакис, държащ пистолет до главата на играча на Форест Морган Гибс-Уайт, придружен от надписа: „Г-н Маринакис не е замесен в изнудване, уреждане на мачове, трафик на наркотици или корупция“. Маринакис последователно отрича всякакви неправомерни действия, свързани с подобни обвинения.

През ноември миналата година Футболната асоциация повдигна обвинения срещу Палас. Въпреки че банерът не беше конкретно посочен като причина, съществуват строги правила относно послания, съдържащи клеветнически, политически и обидни лозунги.

Между Форест и Палас съществува напрежение, откакто преди година Палас беше преместен от Лига Европа в Лигата на конференциите поради правилата на УЕФА за мулти-клубното участие. Нотингам се възползва от това решение и получи промоция в Лига Европа.

Банерът с Гибс-Уайт и Маринакис се появи, докато този спор все още беше пресен в съзнанието на феновете.

Впоследствие Оливер Гласнер, който спечели три трофея с Палас, преди да напусне в края на миналия сезон, беше бързо нает от Форест с тригодишен договор. Кристъл Палас ще бъде домакин на Нотингам Форест във Висшата лига на 10 октомври.

„Този иск е подаден в съда малко преди изтичането на едногодишния давностен срок за клевета, което може да означава, че предишните опити за разрешаване на спора са били неуспешни“, коментира Джейми Хъруърт, специалист по клевета в адвокатската кантора „Пейн Хикс Бийч“.

„Една от първите стъпки ще бъде съдът да определи как един разумен читател би изтълкувал твърденията на банера, който включваше изображение на пистолет, насочен към главата на играч, и дали това твърдение е клеветническо.“

От Кристъл Палас са отказали коментар.

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