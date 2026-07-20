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  3. Побойникът Паредес играл три мача с пукнато ребро

Побойникът Паредес играл три мача с пукнато ребро

  • 20 юли 2026 | 21:01
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Побойникът Паредес играл три мача с пукнато ребро

Участието на Леандро Паредес от Аржентина на Световното първенство приключи не само с разочарованието от загубата на финала срещу Испания (0:1), но и с разкритието за значителен физически проблем. Оказва се, че в последните три мача от Мондиал той е играл с контузия, страдайки от болки и затруднено дишане – ситуация, която е била пазена в тайна в националния отбор.

Новината за проблема изненада неговия клуб Бока Хуниорс, точно когато се обсъждаше завръщането на играча. Имаше несигурност дали Паредес ще си вземе почивка след турнира, или веднага ще се присъедини към отбора.

Паредес сътвори грозна сцена след края на мача
Паредес сътвори грозна сцена след края на мача

Тази ситуация силно тревожи треньорския щаб, особено предвид важните ангажименти, които предстоят на клуба. Бока Хуниорс се готви да посрещне О’Хигинс на „Ла Бомбонера“ този четвъртък за първия мач от осминафиналите на Копа Судамерикана, като реваншът е насрочен за 30 юли в Чили.

Треньорският щаб планираше да разговаря с Паредес, за да определи неговата реинтеграция, но сега ще трябва да изчака оценката на контузията му, за да разбере кога отново ще може да разчита на своя капитан.

Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал
Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал
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