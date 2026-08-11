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Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
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  3. Челси и Тотнъм научиха съперниците си за втория кръг на „Карабао Къп“, Лийдс и Нотингам Форест един срещу друг

Челси и Тотнъм научиха съперниците си за втория кръг на „Карабао Къп“, Лийдс и Нотингам Форест един срещу друг

  • 11 авг 2026 | 10:47
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Челси и Тотнъм научиха съперниците си за втория кръг на „Карабао Къп“, Лийдс и Нотингам Форест един срещу друг

Челси научи своя съперник за втория кръг на турнира за Купата на лигата в Англия, известен като „Карабао Къп“. „Сините“ са един от 20-те отбора от Премиър лийг, които ще се борят за първия трофей през новия сезон. Тимът на Чаби Алонсо се включва в надпреварата от втория кръг, след като не успя да се класира за европейските турнири през миналия сезон.

Жребият отреди на лондончани домакинство срещу отбора от Лига 1 Лутън Таун. „Шапкарите“ ще търсят реванш за загубата с 2:3, която „сините“ им нанесоха на „Кенилуърт Роуд“ през декември 2023 г.

Още седем отбора от Висшата лига се присъединиха към Челси в жребия за втория кръг. Тотнъм ще играе в лондонско дерби срещу Чарлтън, който има амбиции за промоция в елита.

Нюкасъл Юнайтед, който осъществи сериозни продажби на „Сейнт Джеймсис Парк“ това лято, ще бъде домакин на Уест Бромич. Новакът във Висшата лига Хъл Сити ще се изправи срещу Стоук Сити на стадион „Британия“, докато Нотингам Форест и Лийдс Юнайтед на Илия Груев ще премерят сили в изцяло елитен сблъсък.

Ипсуич Таун ще играе срещу Лестър Сити от Лига 2, а Брентфорд ще гостува на „Сейнт Андрюс“ на Бирмингам Сити.

Мачовете от втория кръг ще се изиграят през седмицата, започваща на 24 август. Точните дати на срещите все още не са финализирани.

Настоящият носител на трофея Манчестър Сити ще се включи в надпреварата в третия кръг, заедно с Арсенал, Астън Вила, Брайтън, Кристъл Палас, Ливърпул и Манчестър Юнайтед.

Жребият за третия кръг най-вероятно ще се проведе в сряда, 26 август, след изиграването на последния мач от втория кръг.

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