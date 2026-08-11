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Ван де Вен подписа нов дългосрочен договор с Тотнъм

  • 11 авг 2026 | 10:08
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Ван де Вен подписа нов дългосрочен договор с Тотнъм

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен подписа нов петгодишен договор с "шпорите". Нидерландският национал се присъедини към лондончани от Волфсбург през 2023 г., като първоначалното му споразумение беше за шест години, до 2029 г.

Според "Би Би Си" Ван де Вен е обмислял бъдещето си в Северен Лондон преди назначаването на Роберто де Дзерби през март, което се е оказало решаващо за решението на 25-годишния футболист да удължи престоя си.

Ван де Вен помогна на „шпорите“ да спечелят Лига Европа през 2025 г. и беше капитан на отбора в последните шест мача от миналия сезон, когато тимът се спаси от изпадане от Висшата лига.

„Винаги съм обичал „шпорите“, още от първия ден, в който стъпих тук“, каза Ван де Вен. „Обичам клуба, обичам феновете и се развих много добре тук. Ясно е в каква посока иска да върви клубът и аз искам да бъда част от това. Вълнувам се за това, което предстои.“

Мениджърът на Тотнъм Де Дзерби определи Ван де Вен като „един от най-добрите централни защитници в Европа и важен играч за нас“.

„Изграждаме нещо силно тук и играчи като Мики са важна част от това бъдеще“, добави италианският наставник.

Ван де Вен има 96 мача във всички турнири, откакто пристигна от Бундеслигата, и е записал 24 участия за националния отбор на Нидерландия, който представи на Световното първенство това лято.

Тотнъм завърши на 17-о място в два поредни сезона и на косъм избегна изпадането в последния ден на кампания 2025-26 г. Въпреки това клубът похарчи 237 милиона паунда през това лято, включително клубен рекорд от 100 милиона паунда за привличането на Сандро Тонали от Нюкасъл.

Тотнъм ще открие кампанията си във Висшата лига с гостуване на Брентфорд в събота, 22 август (19:30 ч. българско време).

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