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  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома и Порто са се договорили за Мора

Рома и Порто са се договорили за Мора

  • 11 авг 2026 | 09:58
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Рома и Порто са се договорили за Мора

Рома е близо до трансфер на халфа на Порто Родриго Мора, съобщи журналистът Джанлука Ди Марцио. Въпреки бюрократичните забавяния, представителите на италианския клуб са уверени, че привличането на 19-годишния португалец ще бъде завършено скоро. Двата клуба са се споразумели за трансферна сума от 25 милиона евро и 50 процента при бъдеща препродажба. Италианците ще бъдат задължени да платят допълнителни 25 милиона евро през 2027 г., ако играчът не бъде продаден на друг клуб, което би анулирало клаузата за препродажба.

Очаква се халфът да подпише петгодишен договор. Мора играе за представителния отбор на Порто от юли 2024 г., а договорът му е до 30 юни 2030 г. През сезон 2025/26 играчът отбеляза пет гола и направи две асистенции в 44 мача.

Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 38 милиона евро.

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Снимки: Imago

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