Диего Форлан бе представен като временен селекционер на Уругвай

Легендата Диего Форлан беше официално представен като временен старши треньор на националния отбор на Уругвай в понеделник на митичния стадион „Сентенарио“ в Монтевидео.

Форлан, който е на 47 години, беше обявен миналата седмица за нов наставник на младежкия тим до 20 години. Той ще изпълнява и длъжността временен мениджър на мъжкия отбор до март 2027 г., когато Уругвайската футболна асоциация (АУФ) ще проведе избори за нов управителен съвет.

Основната му цел начело на двата състава ще бъде да „насърчава младите таланти, да подпомага тяхното развитие и да укрепва пътя“ към възраждането на уругвайския футбол след провала на Световното първенство, където „Ла Селесте“ отпадна още в груповата фаза, обясниха от АУФ.

Форлан заменя на поста Марсело Биелса, който не успя да изведе отбора до нито една победа на Мондиала това лято (0 победи, 2 равенства, 1 загуба) в група с Испания, Кабо Верде и Саудитска Арабия.

Бившият нападател прекрати футболната си кариера през 2019 г., след като игра за водещи клубове като Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Интер Милано. Форлан беше избран за най-добър играч и стана голмайстор на Световното първенство през 2010 г. Той също така отбеляза два гола във финала на Копа Америка през 2011 г., помагайки на Уругвай да спечели първия си континентален трофей от 16 години.

Основното предизвикателство пред него начело на отбора до 20 години ще бъде шампионатът на Южна Америка през януари догодина, който дава четири квоти за Световното първенство в тази възрастова група, което ще се проведе в Азербайджан и Узбекистан. Що се отнася до мъжкия национален отбор, първите му мачове са през септември, когато Уругвай има планирани срещи с Япония на 24-ти и с Южна Корея на 28-и.

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