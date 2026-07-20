Чеферин демонстративно отказа да посети финала на Мондиал 2026

Президентът на УЕФА Александър Чеферин демонстративно не присъства на финала на Световното първенство между Испания и Аржентина, забелязаха редица световни медии. Отсъствието на словенеца се приема като знак на протест, на фона на силно обтегнатите отношения между европейската футболна централа и президента на ФИФА Джани Инфантино.

Един от най-критичните моменти в недоволството на Чеферин беше отмяната на наказанието от един мач, наложено на нападателя на САЩ Фоларин Балогун, като това обаче далеч не е единственият повод. УЕФА публично определи решението на ФИФА като „безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано“, заявявайки, че е „премината червена линия“.

Противоречията се задълбочиха, когато стана ясно, че отмяната на наказанието е станала след телефонен разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино, в който е поискана „преразглеждане“ на червения картон на Балогун. Това повдигна сериозни въпроси относно политическото влияние върху решенията на върховния футболен орган. По-късно беше разкрито, че окончателното решение е взето без знанието на 17 от 18-те членове на Дисциплинарната комисия на ФИФА.

Преди началото на Световното първенство ФИФА се оказа неспособна да попречи на американските власти да върнат у дома сомалийския съдия Омар Артан. Впоследствие УЕФА назначи Артан да ръководи финала на Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила на 12 август следващия месец.

Разногласията между УЕФА и ФИФА не спират дотук. Чеферин също така се противопоставя на ново разширяване на Световното първенство до 64 отбора. УЕФА вече посочи, че не планира да приема други нововъведения от Световното първенство, като например тълкуването на протокола на ВАР за „сменена самоличност“, което доведе до изгонването на Брийл Емболо от Швейцария срещу Аржентина, или изгонването на играчи, които си покриват устата, докато говорят с противник – така нареченото правило "Престиани".

Политиката на ФИФА за цените на билетите беше друга мишена на критиките на Чеферин, който публично призова „да не се отнема футболът от феновете му“. Въпреки бойкота на финала, Александър Чеферин присъства на откриващия мач на турнира, проведен в Мексико Сити на 11 юни, между "ацтеките" и Южна Африка.

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