Испанците изтриха Тръмп от най-чаканата снимка на Мондиала

Испанският национален отбор премахна Доналд Тръмп от официалната снимка с трофея от Световното първенство, въпреки че американският президент присъстваше на сцената, докато Родри вдигаше купата.

Испания вече има втора звезда на емблемата си след победата над Аржентина на Световното първенство. А с нея дойде и една от снимките, които ще останат в колективната памет на испанския футбол. Родри вдигна купата към небето на Ню Йорк, заобиколен от съотборниците си и селекционера Луис де ла Фуенте. В кадър обаче попадна и Доналд Тръмп, президент на Съединените щати, въпреки усилията на някои от играчите да го накарат да напусне сцената.

Видео от празненствата показва, че в момента на вдигането на трофея Тръмп не е успял да излезе от кадър. В същото време президентът на ФИФА Джани Инфантино също се опитва да отмести американския държавен глава. Крал Фелипе VI и президентът на испанската федерация Рафаел Лоусан останаха на заден план, но Тръмп – не. Въпреки това, в последната снимка, публикувана от националния отбор в профила му в социалната мрежа „Екс“, от републиканеца няма и следа.

След като Испания спечели, докато играчи, треньорски щаб, семейства и фенове започваха да осъзнават какво означава да си световен шампион, всички очакваха да видят как ще реагира Тръмп при връчването на трофея. Трябва да се припомни, че той беше част от снимката на Световното клубно първенство миналото лято, когато връчи купата на победителя Челси.

Тръмп поздрави с усмивка и се опита да взаимодейства с повечето испански играчи, които отговориха на поздрава му с ръкостискане и приемане на медалите.

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