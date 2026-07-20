ФИФА започва разследване срещу Аржентина след инцидентите на финала

ФИФА ще открие дисциплинарно производство във връзка с инцидентите, предизвикани от няколко души от отбора на Аржентина след финала на Световното първенство срещу Испания, съобщава Sky Sports. Организацията ще анализира докладите на съдиите и видеозаписите от мача, преди да реши дали да наложи санкции.

BREAKING: FIFA are set to investigate the behaviour of Argentina after the final whistle at the World Cup final. 🚨 pic.twitter.com/Z1soC4thpt — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

Сред събитията, които ще бъдат разгледани, се откроява изгонването на Леандро Паредес за агресивно поведение след последния съдийски сигнал. Той нападна с юмруци испанците Ерик Гарсия и Гави по време на празненствата за титлата.

Паредес сътвори грозна сцена след края на мача

Разследват се и действията на Науел Молина, който удари Родри по време на тържествата, както и предполагаемото участие на помощник-треньора на Аржентина Роберто Аяла в сблъсъците, когато той е избутал Дани Олмо.

Освен физическите сблъсъци, ФИФА ще оцени и поведението на аржентинската делегация по време на церемонията по награждаването. Няколко футболисти обърнаха гръб, докато Испания вдигаше световната купа – жест, който предизвика сериозни полемики.

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Към момента ръководният орган не е обявил възможни наказания и ще изчака приключването на дисциплинарния процес, преди да издаде официално решение, което се очаква да стане факт след няколко седмици.

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