ФИФА започва разследване срещу Аржентина след инцидентите на финала

ФИФА ще открие дисциплинарно производство във връзка с инцидентите, предизвикани от няколко души от отбора на Аржентина след финала на Световното първенство срещу Испания, съобщава Sky Sports. Организацията ще анализира докладите на съдиите и видеозаписите от мача, преди да реши дали да наложи санкции.
Сред събитията, които ще бъдат разгледани, се откроява изгонването на Леандро Паредес за агресивно поведение след последния съдийски сигнал. Той нападна с юмруци испанците Ерик Гарсия и Гави по време на празненствата за титлата.
Паредес сътвори грозна сцена след края на мача
Разследват се и действията на Науел Молина, който удари Родри по време на тържествата, както и предполагаемото участие на помощник-треньора на Аржентина Роберто Аяла в сблъсъците, когато той е избутал Дани Олмо.
Освен физическите сблъсъци, ФИФА ще оцени и поведението на аржентинската делегация по време на церемонията по награждаването. Няколко футболисти обърнаха гръб, докато Испания вдигаше световната купа – жест, който предизвика сериозни полемики.
Ударът, който сложи началото на баталните сцени след вчерашния финал
Към момента ръководният орган не е обявил възможни наказания и ще изчака приключването на дисциплинарния процес, преди да издаде официално решение, което се очаква да стане факт след няколко седмици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google