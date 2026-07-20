Испански национал постигна нещо, което никой друг в света не го е правил

Испанският национал Алекс Баена се превърна в първия футболист, който печели последователно Европейско първенство, олимпийско злато и Световна купа.

Единствен и неповторим. След като в неделя стана световен шампион с Испания, Алекс Баена допълни своята колекция от отличия с националния отбор, след като преди това триумфира на Евро 2024 и спечели златните медали на Олимпийските игри. Той е единственият играч, който е печелил всички тези трофеи последователно.

Баена беше един от основните архитекти на триумфа на „Ла Роха“ на Световното първенство през 2026 г., започвайки като титуляр в седем мача. Футболистът на Атлетико Мадрид остана на пейката единствено при равенството с Кабо Верде (0:0) в мача на откриването, което беше и единствената грешна стъпка на тима в турнира. След това обаче той неизменно беше част от стартовия състав на Луис де ла Фуенте. Крилото отбеляза единствения гол при победата над Уругвай (1:0) и направи асистенция срещу Австрия на осминафиналите.

Световната титла обогатява още повече визитката на Баена, който беше част и от отбора, спечелил Европейското първенство през 2024 г. На турнира в Германия той записа едва 25 минути в два мача – срещу Италия и Швейцария в груповата фаза.

Ограниченото му игрово време на Евро 2024 му позволи да бъде повикан за Олимпийските игри в Париж няколко седмици по-късно. Там той се утвърди като безспорен титуляр. Във финала срещу Франция, спечелен с 5:3, Баена се отличи с гол и асистенция.

Само още двама играчи са успявали да спечелят тези три трофея (световен, континентален и олимпийски) в кариерата си – аржентинците Лионел Меси и Анхел Ди Мария. Техните успехи обаче са постигнати през няколко години, а не последователно.

Алекс Баена продължава традицията на Атлетико Мадрид да има световни шампиони в състава си, присъединявайки се към Маркос Йоренте, Марк Пубий и Алехандро Грималдо, който беше привлечен по време на Мондиала. Подобна беше ситуацията и с Франция през 2018 г. (Люка Ернандес, Антоан Гризман и Тома Льомар) и с Аржентина през 2022 г. (Науел Молина, Родриго де Паул и Анхел Кореа).

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