Бомбена заплаха срещу Англичаните преди злополучния 1/2-финал с Аржентина, Тръмп също е бил сред набелязаните

Звездите на Англия са били въвлечени в инцидент с бомбена заплаха преди полуфиналния си сблъсък с Аржентина по време на Световното първенство. Изтекъл доклад на службите за сигурност, за който информира испанското издание „Информасион“, описва редица терористични заплахи, включително такава, насочена към автобуса на „трите лъва“.

Случката се е разиграла преди Хари Кейн и компания да претърпят поражение с 1:2 от Аржентина в Атланта на 15 юли, съобщава испанската медия.

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Шокиращите документи разкриват, че полицейско куче е маркирало зона от автобуса на английския отбор като положителна за експлозиви след твърдения, че на борда има бомба. По-късно обаче е потвърдено, че заплахата е фалшива тревога, причинена от механична повреда, свързана с теч на масло.

В доклада се казва следното относно заплахите по време на Мондиала: „Най-обезпокоителният случай се случи, когато някой заяви, че има бомба в автобуса, превозващ английския отбор за полуфинала срещу Аржентина. Куче (К-9) маркира зона от автобуса като положителна за експлозиви. Друго обучено животно по-късно коригира сигнала. Оказа се фалшива тревога, причинена от механична повреда, свързана с теч на масло, според докладите.“

Документите разкриват също, че потребител на социалната мрежа „Екс“ е заплашил да атакува дома на президента на ФИФА Джани Инфантино, ако противоречивите хидратиращи паузи продължат да се прилагат по време на мачовете от Световното първенство.

Смята се, че ФБР е било уведомено за заплахата, въпреки че не е ясно какви действия са предприели властите, за да я неутрализират.

Според „Информасион“ президентът на САЩ Доналд Тръмп също е бил обект на няколко заплахи. Една от тях е от 22 юни, когато потребител публикува видео, генерирано от изкуствен интелект, показващо двойник на Тръмп, облечен с екип на Израел, да играе футбол срещу националния отбор на Ливан. Във видеото се появяват дронове, които започват да хвърлят експлозиви по играчите, като мъжът, приличащ на Тръмп, загива при атаката, а след това се показват кадри на млад мъж с палестински шал.

Нови подробности за проблемите със сигурността, неутрализирани от ФБР и междуведомствения команден център, създаден за координиране на правоприлагащите органи по време на Световното първенство, се появиха миналата седмица.

Беше разкрито, че футболната икона Лионел Меси е бил цел на смразяващ терористичен заговор, включващ атентатори самоубийци. Фанатик се е заклел да взриви аржентинската звезда с жилетка с бомби по време на мач, според полицейско досие.

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Преди мача на Аржентина срещу Египет той е написал в социалните мрежи: „Ще вляза на стадиона в Атланта и ще взривя Меси с четири бомби, прикрепени към тялото ми.“

Междувременно се съобщава, че друг мъж се е обадил на летището в Далас точно преди мач от груповата фаза между Аржентина и Йордания. Твърди се, че е казал, че той и двама съучастници се отправят към градския стадион с „домашно направени бомби и полуавтоматична пушка АР-15“. Двойната заплаха е предизвикала мащабно претърсване на стадиона от сапьори и специално обучени кучета.

Съперникът на Меси, Кристиано Роналдо, също е бил предполагаема жертва на заплахи за атака по време на Световното първенство. Служител на ФИФА е подал сигнал, след като „подозрителен мъж“ е питал за „подробности“ относно настаняването на португалската суперзвезда по време на турнира.

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Снимки: Gettyimages