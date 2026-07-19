Роналдо и Роналдиньо се включиха в шоуто на Мадона, Тед Ласо пусна в игра Джъстин Бийбър

Шоуто на почивката на финала на Световното първенство в Северна Америка между Испания и Аржентина включи някои от най-големите звезди на музикалния бизнес, като имаше и някои специални изненади. То започна с изпълнение на поп иконата Мадона. Нейната част включваше бъги, карано от Роналдо и Роналдиньо. Двете бразилски легенди излязоха на терена и вдигнаха победоносно ръце заедно с Мадона.

Ted Lasso gave Justin Bieber a pep talk before his World Cup final halftime performance 😂 pic.twitter.com/iwmUFNvBM4 — The Athletic (@TheAthletic) July 19, 2026

След това на "Метлайф стейдиъм" прозвуча химна на The White Stripes "Seven Nation Army" с участието на мъпетите. Към тях беше добавен клип на Ерлинг Холанд и неговите съотборници, които гребат пред феновете си. Последва изпълнение на корейската сензация BTS.

It's not a World Cup without Shakira 💃🔥 pic.twitter.com/0LHwOmYay8 — OneFootball (@OneFootball) July 19, 2026

Актьорът с водеща роля в телизионното шоу "Тед Ласо" - Джейсън Судекис се появи на терена заедно с един от колегите си от сериала. Той даде инструкции и пусна на терена Джъстин Бийбър, който изпя Everything Hallelujah. Шоуто завърши с изпълнение на латино звездата Шакира, която редовно е част от Мондиала. Тя изпя химна на Световното "Dai Dai".

Тръмп пристигна на стадиона, музикално шоу даде началото

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago