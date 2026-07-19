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Роналдо и Роналдиньо се включиха в шоуто на Мадона, Тед Ласо пусна в игра Джъстин Бийбър

  • 19 юли 2026 | 23:26
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Шоуто на почивката на финала на Световното първенство в Северна Америка между Испания и Аржентина включи някои от най-големите звезди на музикалния бизнес, като имаше и някои специални изненади. То започна с изпълнение на поп иконата Мадона. Нейната част включваше бъги, карано от Роналдо и Роналдиньо. Двете бразилски легенди излязоха на терена и вдигнаха победоносно ръце заедно с Мадона.

След това на "Метлайф стейдиъм" прозвуча химна на The White Stripes "Seven Nation Army" с участието на мъпетите. Към тях беше добавен клип на Ерлинг Холанд и неговите съотборници, които гребат пред феновете си. Последва изпълнение на корейската сензация BTS.

Актьорът с водеща роля в телизионното шоу "Тед Ласо" - Джейсън Судекис се появи на терена заедно с един от колегите си от сериала. Той даде инструкции и пусна на терена Джъстин Бийбър, който изпя Everything Hallelujah. Шоуто завърши с изпълнение на латино звездата Шакира, която редовно е част от Мондиала. Тя изпя химна на Световното "Dai Dai".

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Снимки: Imago

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