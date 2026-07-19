Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Аржентина повтори антирекорд на Франция от финалите на световни първенства

Аржентина повтори антирекорд на Франция от финалите на световни първенства

  • 19 юли 2026 | 23:18
  • 530
  • 0

Действащият шампион Аржентина изравни негативно постижение на Франция от финала на Световното първенство през 2022 г.

Тимът на Лионел Скалони не успя да отправи нито един удар към вратата на Испания през първото полувреме на решаващия мач за титлата на Мондиал 2026, завършило 0:0. Така „албиселесте“ стана едва вторият отбор в историята, който не регистрира нито един изстрел в рамките на първите 45 минути на финал на световно първенство.

Първият такъв случай беше именно на финала през 2022 г., когато Франция не успя да отправи удар срещу Аржентина в мача, завършил 3:3 и спечелен от южноамериканците след изпълнение на дузпи (4:2).

Освен това, общият брой удари за първото полувреме между Испания и Аржентина беше едва 3, което е най-ниският показател за финал на световно първенство от 1966 г. насам, откакто се води подобна статистика.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

Испанският премиер: Аржентина е братска страна, нека победи по-добрият

  • 19 юли 2026 | 21:39
  • 727
  • 0
Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

Ямал започна с рекордите още преди първия съдийски сигнал

  • 19 юли 2026 | 21:37
  • 838
  • 0
Меси записа още един паметен рекорд

Меси записа още един паметен рекорд

  • 19 юли 2026 | 21:22
  • 2615
  • 3
Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

Синът на Марадона: Сега Аржентина има по-силен отбор от този през 1986-а

  • 19 юли 2026 | 21:19
  • 885
  • 0
Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

Доналд Тръмп даде своята прогноза за победител във финала

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 6593
  • 6
Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

Грешката на Ламенс, коствала отпадането на Белгия, ще му помогне в дългосрочен план, сигурен е съотборник

  • 19 юли 2026 | 20:46
  • 977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 0:0 Аржентина, натиск на иберийците (гледайте финала тук)

Испания 0:0 Аржентина, натиск на иберийците (гледайте финала тук)

  • 19 юли 2026 | 23:10
  • 33803
  • 345
Лига на нациите: България 0:0 Франция! Следете мач ТУК!

Лига на нациите: България 0:0 Франция! Следете мач ТУК!

  • 19 юли 2026 | 23:56
  • 249
  • 0
Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

Черно море изпусна победата над Ботев (Враца) в последната секунда

  • 19 юли 2026 | 21:25
  • 19670
  • 64
ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

ЦСКА представи белия екип, координатите на "Армията" са на фланелките

  • 19 юли 2026 | 20:50
  • 9607
  • 33
След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

След мъжко каране с повредена кола Никола Цолов се качи на подиума на "Спа"

  • 19 юли 2026 | 12:16
  • 75133
  • 74
Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

Кими Антонели беше затруднен, но успя да се пребори за победата в Гран При на Белгия

  • 19 юли 2026 | 17:31
  • 23946
  • 21