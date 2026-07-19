Аржентина повтори антирекорд на Франция от финалите на световни първенства

Действащият шампион Аржентина изравни негативно постижение на Франция от финала на Световното първенство през 2022 г.

Тимът на Лионел Скалони не успя да отправи нито един удар към вратата на Испания през първото полувреме на решаващия мач за титлата на Мондиал 2026, завършило 0:0. Така „албиселесте“ стана едва вторият отбор в историята, който не регистрира нито един изстрел в рамките на първите 45 минути на финал на световно първенство.

3 - The three shots so far in #ESPARG are the fewest on record (since 1966) in the first half of a FIFA World Cup final, while it's also the first time since 1966 Argentina haven't had a single shot in the first half of any World Cup match.



Circumspect. pic.twitter.com/ieeM2JyeKO — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Първият такъв случай беше именно на финала през 2022 г., когато Франция не успя да отправи удар срещу Аржентина в мача, завършил 3:3 и спечелен от южноамериканците след изпълнение на дузпи (4:2).

Освен това, общият брой удари за първото полувреме между Испания и Аржентина беше едва 3, което е най-ниският показател за финал на световно първенство от 1966 г. насам, откакто се води подобна статистика.

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Снимки: Gettyimages