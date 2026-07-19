С деветима финалисти на Световно първенство Атлетико изравни рекорд на Ювентус от 1934 г.

Атлетико Мадрид повтори впечатляващ рекорд на Ювентус за най-много играчи, представени във финал на Световно първенство. Цели девет футболисти на мадридския клуб са част от съставите на Испания и Аржентина за финала на Мондиал 2026.

За Испания от „дюшекчиите“ играят Маркос Йоренте, Марк Пубий, Алехандро Грималдо и Алекс Баена. От тези четирима обаче само Баена започна като титуляр.

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В същото време в състава на Аржентина от Атлетико са Хуан Мусо, Науел Молина, Джулиано Симеоне, Тиаго Алмада и Хулиан Алварес. От тях единствено Алварес излезе на терена от първата минута.

По този начин Атлетико изравни постижението на Ювентус от далечната 1934 година. Тогава селекционерът на Италия Виторио Поцо има на разположение за финала на Световното първенство срещу Чехословакия девет играчи на торинския гранд. Петима от тях – Джанпиеро Комби, Луиджи Бертолини, Джовани Ферари, Луис Монти и Раймундо Орси – започват в стартовия състав, докато Вирджинио Розета, Умберто Калигарис, Феличе Борел и Марио Варлиен остават на резервната скамейка.

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Снимки: Gettyimages