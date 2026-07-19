Франция разчита изцяло на головете от Реал и ПСЖ на голямата сцена

Националният отбор на Франция разчита изцяло на голове, отбелязани от играчи на Реал Мадрид и Пари Сен Жермен при последните си участия на големи първенство, показва любопитна справка на “Опта”.
Ако не се броят автоголовете, последните 25 попадения, отбелязани от “петлите” на Европейско или Световно първенство, са дело само на футболисти от Реал или ПСЖ. Серията започва във финала на Мондиал 2022, когато Килиан Мбапе забива хеттрик срещу Аржентина, докато все още беше играч на парижани. На Евро 2024 Франция отбеляза едва четири попадения, като две от тях бяха автоголове, а останалите две бяха отбелязани от тогавашните съотборници на “Парк де Пренс” Мбапе и Рандал Коло Муани. На настоящето Световно първенство французите отбелязаха цели 20 попадения, като половината или по-точно 10 от тях бяха дело на Мбапе, който сега е част от Реал. Освен него, за състава на Дидие Дешан се разписаха още Усман Дембеле на шест пъти, Брадли Баркола на три пъти и Дезире Дуе веднъж, като всички те носят екипа на европейския клубен първенец.
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