ФИФА заключи: Паузите за хидратация не повлияха на резултатите на Световното първенство

Въведените почивки за хидратация по време на Световното първенство не са се отразили на развоя на мачовете, нито са имали ефект върху крайните резултати. Това заяви в събота Арсен Венгер, който оглавява отдела за глобално футболно развитие във ФИФА. Бъдещето на тези паузи обаче остава неясно.

В изказване преди финала на Мондиала между Испания и Аржентина, бившият мениджър на Арсенал уточни, че световната футболна централа ще направи преглед на почивките за хидратация след края на турнира. Едва тогава ще бъде взето окончателно решение дали те ще бъдат използвани и в бъдещи състезания.

ФИФА въведе задължителни триминутни паузи за хидратация в средата на всяко полувреме за всички мачове от Световното първенство. Тази мярка обаче не беше приета еднозначно. Според критиците почивките, които на практика разделят играта на четири части, са нарушили инерцията в срещите. Същевременно те са дали възможност на телевизионните оператори да се възползват от рекламни паузи, продължаващи повече от две минути.

В началото на турнира феновете често освиркваха по време на тези паузи. На въпрос дали почивките са оказали влияние върху двубоите, Венгер отговори категорично на пресконференция: „Не“.

„Понякога това не им харесваше и след Световното първенство трябва да анализираме какво е тяхното въздействие. Не мисля, че това е променило крайния изход от мачовете, но ние сме тук, за да служим на хората, които гледат футбол“, заяви Арсен Венгер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google