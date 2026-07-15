Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Противопоставянето преди Англия - Аржентина достигна абсурдни размери

Противопоставянето преди Англия - Аржентина достигна абсурдни размери

  • 15 юли 2026 | 17:09
  • 254
  • 0

Противопоставянето на всякакви нива преди днешния втори 1/2-финален сблъсък на Световното първенство между Англия и Аржентина достига все по-странни размери. Местната преса на Острова съобщава, че една от най-големите и разпознаваеми вериги е взела решение да свали от рафтовете си всички видове аржентинско вино.

Още по-интересно решение са взели от английския клон на американската марка КФС. Корпоративен вътрешен имейл е уведомил всички, носещи името “Ардже” или “Тина”, да си вземат почивка в сряда с пълно заплащане от компанията, като тази мярка е в подкрепа на английския национален отбор в стремежа им да изпратят Аржентина у дома.

Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол
Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

“Въпреки че вярваме и ценим всеки един от членовете на екипа, преди такъв голям мач смятаме, че е редно всеки един с името “Ардже” или “Тина” трябва да се “прибере” у дома”, се казва в специалния мейл. Двубоят между “албиселесте” и “трите лъва” е тази вечер от 22:00 българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

  • 15 юли 2026 | 15:25
  • 930
  • 9
Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

  • 15 юли 2026 | 14:49
  • 722
  • 0
От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

  • 15 юли 2026 | 14:34
  • 659
  • 0
Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

  • 15 юли 2026 | 14:19
  • 752
  • 2
Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

  • 15 юли 2026 | 14:08
  • 6674
  • 26
Съндърланд обяви привличането на Лил

Съндърланд обяви привличането на Лил

  • 15 юли 2026 | 13:51
  • 1194
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 31553
  • 65
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 2395
  • 1
Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

Успехът прати Левски на жребия за третия кръг в ШЛ, има напълно преодолими отбори, ето съперниците

  • 15 юли 2026 | 10:21
  • 66626
  • 73
Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

Едни и същи казуси - различни решения: има ли двоен аршин спрямо ЦСКА и България?

  • 15 юли 2026 | 11:26
  • 33449
  • 104
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 13767
  • 22
Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

Николай Рашков пред Sportal.bg с подробности за Балкан и ЕвроКъп, завръщането на Апоел в България и вероятността Олимпиакос да играе в София

  • 15 юли 2026 | 14:00
  • 2871
  • 1