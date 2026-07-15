Противопоставянето преди Англия - Аржентина достигна абсурдни размери

Противопоставянето на всякакви нива преди днешния втори 1/2-финален сблъсък на Световното първенство между Англия и Аржентина достига все по-странни размери. Местната преса на Острова съобщава, че една от най-големите и разпознаваеми вериги е взела решение да свали от рафтовете си всички видове аржентинско вино.

Още по-интересно решение са взели от английския клон на американската марка КФС. Корпоративен вътрешен имейл е уведомил всички, носещи името “Ардже” или “Тина”, да си вземат почивка в сряда с пълно заплащане от компанията, като тази мярка е в подкрепа на английския национален отбор в стремежа им да изпратят Аржентина у дома.

Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

“Въпреки че вярваме и ценим всеки един от членовете на екипа, преди такъв голям мач смятаме, че е редно всеки един с името “Ардже” или “Тина” трябва да се “прибере” у дома”, се казва в специалния мейл. Двубоят между “албиселесте” и “трите лъва” е тази вечер от 22:00 българско време.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages